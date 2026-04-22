El atleta Juan Francisco Romera disfruta de una segunda juventud deportiva y encadena podios 30 años después

Juan Francisco Romera ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: correr y subirse a un podio. Tres décadas después de su etapa en la élite, el atleta afincado en Toledo vive una segunda juventud deportiva en la que los resultados han llegado casi de forma natural, aunque con una mirada muy distinta a la de entonces.

Tras 25 años vinculado al atletismo fuera de las pistas, su regreso a la competición en 2025 le ha vuelto a situar en el foco, aunque él lo afronta con otra perspectiva. "No para nada. Lo estoy disfrutando mucho, pero no he vuelto a competir para ganar medallas", explica a este periódico.

La jubilación ha sido el momento para volver a correr

Tras jubilarse el año pasado, "era la hora de volver a correr, aunque nunca lo dejara del todo". Entrena 6 veces por semana con el único objetivo de disfrutar. Y como para todos pasan los años... sus piernas notan las 15 maratones completadas entre 1984 y 1995. Ahora "compito en distancias mucho más cortas, entre los 1.500 y los 10 kilómetros como mucho", explica. "No quiero lesionarme, además mi cuerpo ya no puede exigirse lo mismo que hace 30 años. Antes entrenando corría casi 200 kilómetros a la semana y ahora hago una tercera parte".

Juan Francisco Romera, durante el Campeonato de Europa de Atletismo en Split en 1990 / Cedida

Sin embargo, los resultados hablan por sí solos, encadenando 6/6 podios en categoría máster. "No puedo estar más contento con los resultados, han sido una sorpresa". Y no es para menos, en su vuelta a la competición Romera ha completado un pleno de podios en las competiciones disputadas. Entre otros: campeón en 3.000 metros, campeón regional 10k y subcampeón nacional. Y su último éxito: plata en 5k en el Europeo Máster.

El Valle de Toledo, su ruta favorita para correr: "lo habré hecho unas 5.000 veces"

Esa vuelta también le ha traído recuerdos imborrables. "Me recordó a mi primer podio cuando competí con 11 años en Torrijos… han pasado 55 años y sigo ganando medallas", señala. Unos recuerdos donde también se encuentran, entre otros eventos, la maratón de Nueva York de 1988 -donde el fondista llegó a liderar en los primeros metros la carrera o la de Londres de 1990, cuando Romera se convirtió en el primer español en bajar de las 2 horas y 11 minutos en una maratón con su marca 2:10.48.

Pese a los innumerables paisajes que ha visto, si le preguntas por una ruta favorita... "sin duda una de las bonitas que he corrido en toda mi trayectoria, sin duda es la del Valle", confiesa sin dudar. No falla a la cita ninguna semana, de hecho, "hace poco hice una aproximación de veces que la he hecho y, en total, en estos treinta años creo que podido dar la vuelta al Valle alrededor de 5.000 veces".

Ahora, lejos de la exigencia de sus años como maratoniano, Romera valora especialmente poder seguir activo: "Me hace ilusión levantarme cada día y ver que no me duele nada e ir a correr por la tarde".

Y pese a no saber cuánto más estará compitiendo, Romera tiene claro cuál es su siguiente objetivo. "Viendo el ranking de la federación, estoy primero en las pruebas de 1.500, 3.000, 5K y segundo en la de 10K. Me gustaría también conseguirlo en la prueba de la milla que se celebrará el mes de marzo en Cantabria", confiesa.Una motivación sencilla que explica por qué sigue disfrutando del atletismo décadas después.