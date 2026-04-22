Adiós al verano adelantado en Toledo: ¿cuándo habrá que volver a sacar los paraguas?

El espejismo de un verano adelantado en Toledo llega a su fin tras varios días de temperaturas inusualmente altas que han hecho pensar en un cambio de estación prematuro. El calor, más propio de finales de mayo o incluso junio, ha dominado el ambiente en la ciudad, invitando a terrazas llenas y ropa ligera.

Sin embargo, esta situación tiene los días contados, y los expertos, como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de un giro en las condiciones meteorológicas que nos ubicará en un momento más acorde a esta época del año. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es clara: ¿cuándo volverán las lluvias?

Las lluvias regresan para quedarse al menos dos días

Los pronósticos apuntan a la llegada de inestabilidad en los próximos días, tanto en las temperaturas como con el regreso de las precipitaciones, que obligarán a sacar de nuevo los paraguas. Este cambio marcará un retorno a valores más propios de la primavera, recordando que, al menos por ahora, el verano tendrá que esperar.

De hecho, el cambio se hará notar a partir de la jornada de mañana, jueves 23 de abril. Si bien la previsión de la AEMET muestra unas primeras horas del día más tranquilas, pudiendo rozar incluso los 30º C, será a partir del mediodía cuando lleguen los problemas, en forma de tormenta. Se espera que haya precipitaciones durante toda la tarde y la noche, con un descenso paulatino en los termómetros de hasta diez grados.

Lo pero es que esta tendencia se va a quedar durante, al menos, dos días más. La previsión para la jornada del viernes revela que las precipitaciones van a ser un factor que va a afectar a Toledo de manera continuada. Se esperan lluvias durante todo el día. Ya será durante la tarde del sábado, 25 de abril, cuando las precipitaciones dejen la capital regional, volviendo a tener algo de paz.

Ligero descenso en las temperaturas

Por otra parte, este cambio meteorológico también va a afectar a los termómetros. En especial, esta alteración va a provocar grandes variaciones en las temperaturas máximas. Por ejemplo, para el jueves, primer día en el que se esperan lluvias, la máxima podría llegar hasta los 31º C.

Sin embargo, menos de veinticuatro horas después, las temperaturas máximas bajaran hasta colocarse por debajo de los 25º C, acercándonos a registros más habituales de la primavera. Para el fin de semana, sábado y domingo, se espera que esta tendencia se mantenga, con máximas rozando esos 25º C.

Ya será a inicios de la semana que viene cuando las temperaturas volverán a subir, aprovechando la ausencia de precipitaciones. Para los primeros días de la semana se esperan temperaturas cercanas a los 30º C.