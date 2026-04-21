Toledo tiene 25 de los mejores coches del mundo del pasado 2025: ¿Sabes cuáles son los modelos?

Cada año, los ‘World Car Awards’ eligen a los mejores coches. Desde 2003 reconocen, premian e impulsan la excelencia, el liderazgo y la innovación en la industria automovilística a nivel mundial. Llevan 22 ediciones, el jurado está formado por expertos de todo el mundo y el mejor coche de 2025 ha sido para ellos el BMW iX3. Y del top 10 seleccionado, en el pasado año se compran en Toledo hasta 25 unidades.

Los elegidos como 10 coches del año

De 58 candidaturas, los 100 expertos que como cada año se reunieron en Nueva York a primeros de abril, han elegido los 10 mejores coches de 2025. Los más valorados han sido son los siguientes:

Coche del año: BMW iX3. Destaca por su autonomía de hasta 805 km¹, potencia de carga de 400 kW², y un nuevo nivel de intuición en el manejo y la orientación. Hyundai Palisade Nissan Leaf Audi Q5 BYD Seal 6 DM-i Hyundai Ioniq 9 Kia EV4 Kia EV5 Mercedes-Benz CLA Toyota RAV4

El BMW iX3, elegido como mejor coche del pasado 2025 / BMW

Otras categorías: el coche más lujoso, Lucid Gravity. Coche de alto rendimiento, Hyundau Ioniq 6 N. Vehículo eléctrico mundial, BMW iX3. Coche urbano mundial, Firefly. El mejor diseño, Mazda 6e / EZ-6.

Y los más vendidos en Toledo fueron...

En el pasado 2025 se vendieron 1.318 coches en Toledo, y los que arrasaron fueron:

Dacia Sandero, con 63 unidades Nissan Qashqai: 56 Hyundai Tucson: 52 Toyota BZ4X: 41 Hyndai Kona: 39

Y de los elegidos como 10 mejores coches del mundo, en la ciudad castellanomanchega se vendieron 25: tres unidades del Audi Q5 y 22 del Toyota RAV 4.

Radiografía del sector en castilla-la mancha

El parque de turismos en Castilla-La Mancha sigue envejeciendo y alcanza ya una media de 15,8 años por cada vehículo, por encima de la media nacional, que es de 14,5 (y de la de Toledo). Más de la mitad de los coches (55,6%) tiene más de 15 años y por cada vehículo nuevo se venden 3,1 de más de 10 años, según datos de ANFAC.

Además, casi dos tercios del parque son coches antiguos o poco eficientes: un 33,8 % no tiene etiqueta ambiental y un 32,5 % tiene etiqueta B, mientras que los vehículos más limpios (0 y ECO) suponen el 4,5 %, pese a su crecimiento reciente. Los eléctricos puros siguen siendo minoritarios (0,4 %). En cuanto a infraestructuras, la región cuenta con 1.982 puntos de recarga.