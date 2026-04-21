Actividades para el Día del Libro en Toledo: presentaciones, talleres y un mercado con libros a precios reducidos

La Diputación de Toledo celebra el Día del Libro 2026 con un programa cultural que se desarrollará a lo largo de estos últimos días del mes de abril y que combina literatura, patrimonio, educación y artes escénicas. Las actividades propuestas, abiertas y gratuitas, están orientadas a todos los públicos.

De esta forma, la institución refuerza su compromiso con el fomento de la lectura y el acceso a la cultura en el conjunto de la provincia.

Venta de libros a un precio reducido

Uno de los principales atractivos de la programación arrancó el día de ayer, lunes. La institución provincial ha dispuesto un "mercadillo" en el hall de entrada del Palacio Provincial donde se pueden adquirir libros del fondo editorial de la Diputación a un precio reducido.

En total, se ofrecen hasta 128 títulos disponibles en los mostradores habilitados. Esta iniciativa permanecerá activa hasta el viernes 24 de abril, inclusive.

Exposición del colectivo Mancharte en el Palacio Provincial

En ese mismo espacio, en la primera planta del Palacio Provincial, se puede disfrutar de la exposición del colectivo Mancharte, de Turleque, inaugurada el día de ayer. La muestra pretende acercar al público al trabajo de artistas de la región y podrá visitarse hasta el jueves 30 de abril.

La exposición de Mancharte reúne 42 obras de artistas vocacionales de la región que comparten la pintura como una forma de expresión y de vida, y que se han unido en este proyecto colectivo para dar visibilidad a su trabajo.

La muestra refleja la diversidad creativa de sus participantes y su vínculo con La Mancha, y se plantea como un espacio de encuentro con el público, en el que el arte se presenta como una experiencia cercana, abierta y capaz de generar diálogo y emoción en torno a las distintas miradas artísticas.

Y eso no es todo. Esta muestra puede completarse, en el mismo espacio, con el denominado "Espacio Corpus", que reúne los cuadros del artista toledano Tomás Peces dedicados a la fiesta del Corpus Christi en Toledo, junto a material divulgativo sobre distintos municipios de la provincia.

Programación para el Día del Libro en Toledo

Además, el Palacio Provincial se convierte, del 20 al 30 de abril, en el eje principal de la programación cultural, con actividades que integran literatura, artes visuales y comunicación. Entre ellas destacan varias presentaciones de libros, propuestas escénicas de temática cervantina y una lectura pública de textos con motivo del Día del Libro, el 23 de abril, a cargo de alumnado y profesorado de centros educativos.

Ese mismo día se emitirá en directo un programa de radio desde el propio Palacio, y por la tarde tendrá lugar una presentación literaria con intervención teatralizada.

La programación se contempla con actividades en el Sitio Histórico de Santa María de Melque, donde se desarrollan jornadas didácticas dirigidas a centros educativos, con talleres de arqueología experimental y recreaciones históricas entre el 10 y el 30 de abril, reforzando el vínculo entre aprendizaje, patrimonio y divulgación.