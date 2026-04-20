Los diez secretos ocultos de la Catedral de Toledo que la hacen única: una piedra en la que apareció la Virgen María, relicario de Santa Lucía...

La Catedral de Toledo es única. Eso es sabido por todos, pero no lo son algunos secretos que esconde en su interior, y que desde La CRónica de Toledo queremos revelar. La historia de la Catedral, Primada de España, comienza en 1226 con la primera piedra colocada por Fernando III y el impulso del arzobispo Jiménez de Rada, y en este 2026 se celebrará durante todo el año su 800 aniversario. La obra se prolongó durante más de dos siglos, hasta su consagración en 1493, y desde entonces ha dejado en la ciudad ocho siglos de fe, poder, arte e historia.

De la mano de Juan Luis Alonso, académico correspondiente de la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y creador de la página 'Leyendas de Toledo', nos adentramos en el mayor patrimonio de la ciudad, y sus secretos.

¿Conoces sus secretos más allá de su belleza?

Es posiblemente -y dentro de todo el patrimonio de la ciudad- lo que más impacta a cualquiera que nos visite. Un templo gótico con cinco naves que deja boquiabierto a cualquiera. Su estética es envidiable. Pero esta Catedral pasa a un siguiente nivel si se descubre todo lo que la hace más única en el mundo si cabe... ¿Te atreves a descubrirlo? Merece la pena.

La Virgen que se ríe. La tradición narra la historia de Beatriz, una joven que rezaba cada día ante la Virgen mientras su marido, Santiago, estaba en la guerra. Durante más de un año no tuvo noticias de él, pero nunca perdió la fe. En una ceremonia, la imagen de la Virgen sonrió de forma milagrosa y, en ese mismo instante, Santiago regresó inesperadamente, sano y salvo, reencontrándose con su esposa y su hijo tras un largo cautiverio. Y por ello esta virgen es la consecuencia del amor y un año de fidelidad.

Virgen que se ríe / Leyendas de Toledo

Reloj de una sola manilla . Es uno de los únicos relojes de una sola manilla en todo el mundo, y en la Catedral se encuentra sobre la puerta ‘de la Feria’. Fue construido hace dos siglos (alrededor de 1776) por Manuel Gutiérrez, y en el pasado producía un sonido peculiar con un martillo que golpeaba el yunque situado sobre la esfera interior. La única aguja que tiene indica la hora, ya que su diseño priorizó marcar únicamente las horas, y sigue siendo de los pocos en todo el planeta Tierra

. Es uno de los únicos relojes de una sola manilla en todo el mundo, y en la Catedral se encuentra sobre la puerta ‘de la Feria’. Fue construido hace dos siglos (alrededor de 1776) por Manuel Gutiérrez, y en el pasado producía un sonido peculiar con un martillo que golpeaba el yunque situado sobre la esfera interior. La única aguja que tiene indica la hora, ya que su diseño priorizó marcar únicamente las horas, y sigue siendo de los pocos en todo el planeta Tierra Pintura de San Cristóbal de 11 metros . Esta pintura, muy común en la Edad Media, representaba protección frente a la muerte súbita durante 24 horas. La figura muestra al santo -de gran tamaño- cruzando un río con el Niño Jesús sobre sus hombros, una escena ligada a su leyenda como ‘portador de Cristo’. Realizado en 1638 por Gabriel Ruedas, el fresco destaca por su monumentalidad y detalles simbólicos.

. Esta pintura, muy común en la Edad Media, representaba protección frente a la muerte súbita durante 24 horas. La figura muestra al santo -de gran tamaño- cruzando un río con el Niño Jesús sobre sus hombros, una escena ligada a su leyenda como ‘portador de Cristo’. Realizado en 1638 por Gabriel Ruedas, el fresco destaca por su monumentalidad y detalles simbólicos. La ‘Piedra de la Descensión’, donde la Virgen María se apareció a San Ildefonso. La Catedral alberga la conocida Piedra de la Descensión, situada en una pequeña capilla, vinculada al milagro en el que la Virgen María descendió para imponer la casulla a San Ildefonso en el año 665. Según la tradición, en esta piedra quedaron marcadas sus huellas y hoy sigue siendo objeto de devoción. La capilla, construida en el siglo XIV, se ubica en un lugar de gran valor histórico y simbólico, ya que ha pasado de basílica visigoda a mezquita y, finalmente, a catedral.

Piedra en la que se apareció la Virgen María / Leyendas de Toledo

Lira del cielo . Es un instrumento único y estrechamente vinculado con nuestra Catedral. La pieza original llegó aquí en el año 1628, y en 1902 la compró el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, donde sigue. En el pasado mes de marzo, una réplica original de la lira volvió a sonar en la Catedral, y aquí seguirá. Es un sonido, como dicen los expertos, "toledano".

. Es un instrumento único y estrechamente vinculado con nuestra Catedral. La pieza original llegó aquí en el año 1628, y en 1902 la compró el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, donde sigue. En el pasado mes de marzo, una réplica original de la lira volvió a sonar en la Catedral, y aquí seguirá. Es un sonido, como dicen los expertos, "toledano". Botijos con agua milagrosa . La Catedral de Toledo mantiene una tradición centenaria conocida como los botijos del agua de la Virgen, que se celebra cada 15 de agosto, día de la Virgen del Sagrario. Desde el siglo XVII, se reparte gratuitamente agua procedente de los pozos del claustro para aliviar el calor a vecinos y visitantes. Esta costumbre, ligada a leyendas de curaciones y milagros, se ha convertido en una de las tradiciones más populares de la ciudad y hoy se sigue celebrando en el interior del claustro catedralicio.

. La Catedral de Toledo mantiene una tradición centenaria conocida como los botijos del agua de la Virgen, que se celebra cada 15 de agosto, día de la Virgen del Sagrario. Desde el siglo XVII, se reparte gratuitamente agua procedente de los pozos del claustro para aliviar el calor a vecinos y visitantes. Esta costumbre, ligada a leyendas de curaciones y milagros, se ha convertido en una de las tradiciones más populares de la ciudad y hoy se sigue celebrando en el interior del claustro catedralicio. Un balcón que usaba Isabel La Católica. Este pequeño palacio incluía varias estancias, capilla, tribuna y un patio privado, permitiendo a la reina alojarse y asistir a los oficios religiosos desde un balcón privilegiado sin mezclarse con el público. Hoy se conservan algunos elementos como el balconcillo restaurado y un patio oculto, testigos de la presencia de la monarquía en el templo y de la estrecha relación entre poder político y religioso.

Este es el balcón que usaba Isabel la Católica / Leyendas de Toledo

El pendón de la Batalla de Lepanto . La Catedral conservó durante siglos uno de sus grandes tesoros históricos: el pendón de la Batalla de Lepanto (1571), una enseña de la Santa Liga donada por Felipe III en 1616. Este estandarte, que llegó a colgar en el templo en celebraciones especiales, simboliza una de las batallas navales más importantes de nuestra historia, y ligada con nosotros.

. La Catedral conservó durante siglos uno de sus grandes tesoros históricos: el pendón de la Batalla de Lepanto (1571), una enseña de la Santa Liga donada por Felipe III en 1616. Este estandarte, que llegó a colgar en el templo en celebraciones especiales, simboliza una de las batallas navales más importantes de nuestra historia, y ligada con nosotros. Un relicario con la mano de Santa Lucía . Es una obra del siglo XIV de origen italiano, probablemente de la escuela sienesa, formada por dos piezas distintas -la caja con la reliquia y la estructura- realizadas en momentos diferentes y posteriormente unidas. Esta unión se atribuye al cardenal Gil de Albornoz, quien habría adquirido las partes en sus estancias en Italia antes de su muerte y promovido su ensamblaje. Con el tiempo, el relicario pasó a la Catedral de Toledo, donde se integró en su tesoro como una pieza de gran valor histórico y artístico. El cuerpo incorrupto se encuentra en Venecia.

. Es una obra del siglo XIV de origen italiano, probablemente de la escuela sienesa, formada por dos piezas distintas -la caja con la reliquia y la estructura- realizadas en momentos diferentes y posteriormente unidas. Esta unión se atribuye al cardenal Gil de Albornoz, quien habría adquirido las partes en sus estancias en Italia antes de su muerte y promovido su ensamblaje. Con el tiempo, el relicario pasó a la Catedral de Toledo, donde se integró en su tesoro como una pieza de gran valor histórico y artístico. El cuerpo incorrupto se encuentra en Venecia. Una de las campanas más grandes del mundo. La Campana Gorda de Toledo, conocida como Campana de San Eugenio, fue fundida en 1755 por encargo del cardenal Luis Antonio de Borbón y es una de las más grandes del mundo, con 17 toneladas. Su colocación en la torre de la Catedral fue todo un acontecimiento en la ciudad, pero desde el primer momento presentó problemas: su sonido no era el esperado debido a fallos en la fundición. Poco después se agrietó, probablemente al poco tiempo de su estreno, lo que marcó y sigue marcando su historia.

Algunas curiosidades sobre las catedrales españolas

Las catedrales son de lo mejor del patrimonio histórico de nuestro país. Levantadas normalmente hace siglos, son testigos directos de la evolución de la ciudad que, mientras va cambiando con el paso del tiempo, ellas siguen ahí, tal y como las construyeron. Y en nuestro país tenemos algunas de las más bellas del mundo.