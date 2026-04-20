OBRAS
Transformación de la Plaza Mayor de Toledo: actuaciones que se llevarán a cabo y plazo de ejecución
Desde el ayuntamiento buscan reconvertir la plaza en un espacio de convivencia, alejada de la presencia de tantos coches
El proyecto 'Toledo, Ciudad Creativa' busca transformar la Plaza Mayor de la ciudad y todo su conjunto, además de eliminar la mayoría de los coches y convertir la zona en un nuevo foco cultural y turístico para todos los visitantes.
Según ha adelantado ABC, será la empresa Seranco la encargada de ejecutar el conjunto de obras, que han sido adjudicadas a la empresa por 391.072 euros. El plazo de ejecución es de dos meses, y contará con una garantía de seis años.
Principales cambios y ubicaciones de las obras
Dicha intervención afectará a Plaza Mayor, Tornerías, Corral de Don Diego, Plaza de la Magdalena, Cuesta de la Mona, Trastámara y Maestro Pedro Pérez. Y uno de los principales cambios será la eliminación de gran parte del aparcamiento interior de la Plaza Mayor. Con ello, quieren recuperar una plaza que inicialmente estuvo pensada como un espacio de convivencia. Por ello, la carga y descarga se trasladará a una nueva ubicación: la calle Sixto Ramón Parro.
Además, se prevén nuevos mercados y diferentes eventos y actividades culturales unidos al proyecto 'Toledo Creativo'. También tienen el objetivo de que la plaza tenga mucho verde, y se instalarán nuevas pérgolas bioclimáticas cubiertas con plantas de hoja caduca. Una de ellas se situará en la parte norte de la plaza y la otra en la zona central.
Otra intervención del proyecto será la recuperación de la fuente central de granito, que volverá a tener agua e iluminación después de un tiempo en desuso. Y se añadirá una fuente de agua potable, además de renovar la iluminación del espacio.
La guinda del pastel será 'Los Cielos de Toledo', una actuación artística en la que figuras colgantes estarán presentes en varias calles a través de cables. Estarán en calles como Tornerías, Trastámara, Cuesta de la Mona o la Bajada del Corral de Don Diego. Las piezas serán diseñadas por la Escuela de Arquitectura de Toledo y la Asociación de Artesanos de Toledo.
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