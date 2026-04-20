La Junta de Castilla-La Mancha aprueba la ampliación de Puy du Fou Toledo: 426 habitaciones y más de 1.500 plazas

El parque temático Puy du Fou sigue avanzando en los trámites administrativos necesarios para consolidar su crecimiento y establecerse de forma definitiva en Toledo. Después de tres fases de información pública, relacionadas con los cambios en su Plan de Singular Interés, la Junta de Castilla-La Mancha ha aprobado su ampliación.

Esta aprobación autoriza la construcción de los ya anunciados hoteles así como las nuevas instalaciones, que supondrán un aumento considerable en el número de visitantes. Esta ampliación contempla la construcción de un total de 426 habitaciones divididas en tres hoteles y más de 1.500 nuevas plazas de aparcamiento.

Pretende "doblar" su capacidad: de 12.000 a 21.000 visitantes

Este proyecto de renovación solo podrá llevarse a cabo su se ejecuta conforme al estudio de impacto ambiental y a las prescripciones fijadas por la administración, el Gobierno regional. El objetivo es que, una vez se construyan los hoteles, restaurantes y nuevos espacios escénicos, el parque pase de tener un modelo centrado en espectáculos a ser un destino turístico completo.

Este crecimiento se va a ver reflejado en las cifras, o al menos esa es la intención. Para hacernos una idea, la capacidad máxima actual del parque es de 12.000 visitantes. Bien, pues para el año 2035, Puy du Fou espera contar con 21.000 visitantes diarios, prácticamente doblando la cifra actual.

Aún quedan varias incógnitas que resolver

Si bien la Junta ha dado luz verde para acometer la ampliación del parque, aún quedan algunos asuntos que podrían poner en peligro las obras. Uno de ellos es el tráfico. Sin embargo, según los informes técnicos, la red viaria actual podrá absorber el incremento de vehículos en términos generales. El problema podría estar en algunos puntos críticos, como la glorieta principal de acceso o los enlaces cercanos, que podrían verse desbordados en momentos de máxima afluencia.

Parque temático Puy du Fou, Toledo / Web Parque Puy du Fou

Ante este escenario, la administración autonómica ha advertido que, si en el futuro se detectan problemas de capacidad o seguridad, se reserva el derecho a exigir al promotor que financie mejoras en las infraestructuras viarias, tanto en los accesos como en otras vías relacionadas.

Otro de los puntos que se han revisado tras esta noticia son los puntos de consumo de agua del complejo. La documentación presentada, ampliada para este último filtro, incluye un análisis detallado de la demanda hídrica, la capacidad de depuración y la gestión de aguas pluviales.

Nuevos recintos, escenarios y graderíos

Por otra parte, el parque temático también proyecta nuevas construcciones para espectáculos. Entre ellas destaca un recinto de 4.333 metros cuadrados con un escenario de más de 30 metros de longitud y un graderío con capacidad para 1.952 personas. Se espera que este escenario pueda acoger espectáculos desde la próxima temporada, en 2027.

Ante todo lo que ha expuesto Puy du Fou, la Junta concluye que el proyecto es compatible con el entorno si se cumplen todas las condiciones impuestas. Sin embargo, deberán estar atentos, ya que los informes técnicos demuestras que el crecimiento del parque no está exento de riesgos. Su desafío ahora será equilibras ese crecimiento con la sostenibilidad y la capacidad real del territorio para absorberlo.