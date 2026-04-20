SUCESO
Un menor de 16 años, herido por arma blanca en Seseña (Toledo): continúa la investigación
La Guardia Civil investiga las causas de la agresión con arma blanca a un menor de edad en Seseña, suceso que tuvo lugar en la calle Amapolas
Susto en la localidad toledana de Seseña. Un menor de 16 años ha resultado herido tras ser agredido con arma blanca, tal y como informan fuentes del 112 de Castilla-La Mancha. El aviso se produjo en la tarde de este pasado domingo, a las 19:54 horas en la calle Amapolas del municipio, con 30.000 habitantes. El menor fue trasladado por un familiar a un centro sanitario y hasta el lugar de los hechos se desplazó la Policía Local y la Guardia Civil.
La Guardia Civil investiga lo ocurrido
Hasta el momento se desconoce el estado de salud del menor, pero la Guardia Civil investiga las causas del suceso que ha conmocionado a la localidad.
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