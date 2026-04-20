La Guardia Civil despliega en Toledo la Operación Ceres 2.0: más presencia policial y mejor investigación en la provincia

Toledo ha sido el escenario en el que la Guardia Civil ha presentado la Operación Ceres 2.0. Se trata de un dispositivo policial orientado a reforzar la seguridad. Además, va a mejorar la capacidad de respuesta en distintas zonas de la provincia, especialmente en la comarca de La Sagra.

Así es la Operación Ceres 2.0 de la Guardia Civil que refuerza la seguridad en Toledo

La Operación Ceres 2.0 de la Guardia Civil tiene el objetivo de reforzar la seguridad en la provincia de Toledo. El dispositivo busca responder a las nuevas tendencias delincuenciales detectadas en la región.

Este dispositivo policial se encuentra en marcha desde finales del pasado mes de marzo. Va a permitir a la provincia vivir un salto de calidad en sus recursos operativos y en la capacidad de investigación de la Guardia Civil. Es decir, es una operación con la que los toledanos van a notar una mayor prevención de la delincuencia, además de una respuesta más eficaz y coordinada de los cuerpos de seguridad en las necesidades del territorio.

La Operación Ceres 2.0 que está en marcha en Toledo está inspirada en la actuación desarrollada en el año 2021. Sin embargo, ese dispositivo ha sido actualizando y reforzando con nuevos medios adaptados a la realidad actual.

La Guardia Civil refuerza la seguridad en la provincia de Toledo con la Operación Ceres 2.0 / Ministerio del Interior

El dispositivo se centra en un incremento de la presencia de unidades de la Guardia Civil en las zonas de actuación. Además, hay un refuerzo de personal de otras unidades territoriales y la incorporación de especialidades que aportan un mayor apoyo operativo. Es un despliegue principalmente en la comarca de La Sagra (Toledo), que supone el 37% de su demarcación en la provincia, y se extiende a localidades estratégicas como Ocaña y Torrijos, así como a áreas limítrofes con la Comunidad de Madrid.

En Toledo, la Operación Ceres 2.0 tiene un enfoque integral basado en la prevención, inspección, colaboración, inteligencia e investigación, según explica el Ministerior del Interior. Combina la presencia activa de unidades uniformadas con el impulso de la investigación, lo que facilita una actuación más completa. También se intensifica la inspección administrativa de diferentes sectores de interés de la Seguridad Ciudadana, en el ámbito de diferentes especialidades de la Guardia Civil (SEPRONA, Fiscal, Intervención de Armas...).

Desde su activación, este plan de la Guardia Civil ha conseguido impulsar notablemente la actividad policial con la prestación de más un centenar de servicios específicos de las distintas unidades y especialidades. Han estado implicadas, entre ellas, la Agrupación de Reserva y Seguridad, la Agrupación de Tráfico, SEPRONA, Intervención de Armas y Explosivos o la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

La Operación Ceres 2.0. ha logrado obtener ya resultados relevantes, habiéndose realizado más de 70 dispositivos operativos en la vía pública y 20 inspecciones administrativas en establecimientos relevantes para la seguridad ciudadana, recuperándose multitud de efectos relacionados con la delincuencia contra el patrimonio.

La presentación, celebrada en la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, ha sido dirigida por el Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido Fernández. También han participado el Subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia; el General Jefe de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, Francisco Javier Vélez Alcalde y el Coronel Jefe de la Comandancia de Toledo, José María Gil Armario.