Tres empresarios de Toledo dan las claves para abrir un negocio lleno de éxitos: "Merece la pena, esta ciudad está llena de oportunidades"

La inversión es clave para la economía y el devenir de cualquier ciudad. Genera riqueza, puestos de trabajo, servicios para los vecinos y los que nos visitan... Y Toledo puede estar orgullosa de su tejido empresarial, con un total de 35.960 empresas y 35.960 valientes que se decantaron por esta ciudad, poniendo en riesgo su capital, y gracias a ello es cada año un territorio más rico, diverso, y por el que cada día se fijan más inversores.

Del total de empresas, los sectores que más tienen son:

Hostelería y restauración, con 6.373 Empresas de servicios, 3.156 Construcción y obras públicas, 2.715 Alimentación y bebidas, 2.624 Agricultura y pesca, 1.491

Las ciudades con más empresas de España son Madrid, con 432.231, y Barcelona, con 347.462. Dentro de Castilla-La Mancha lo lidera Toledo, y le siguen Ciudad Real (27.615) y Albacete (24.772).

Joaquín Sánchez-Garrido: "Lo más importante es no tener horarios… y eso ya no pasa en los jóvenes"

Es desde enero de 2021 presidente del club de fútbol CD Toledo, además de dirigir su propio despacho de abogados. Para él, lo más complicado de emprender hoy día es "que el mundo es más competitivo que hace 20 años". Y no duda en cuanto a las claves del éxito, "formación permanente, sacrificio, persistencia... y no tener horarios". Aunque merece la pena: "dirigir una empresa es lo más divertido, y lo más difícil es despedir a personal".

Ve a Toledo como una ciudad magnífica para invertir "porque está cerca de Madrid y es capital de la región", e incluso ve una oportunidad de mercado: "Hacen falta hoteles, porque el parque Puy du Fou está atrayendo mucho turista".

Celia Espinosa: "Lo peor de emprender es convivir cada día con la incertidumbre y no dudar de ti misma en el proceso"

Tiene 28 años, pero lleva desde los 21 emprendiendo con su línea de joyas Soy la mona. Aunque sus creaciones han aparecido en ‘La que se avecina’, ‘Operación Triunfo’ o en portadas de revista, es complicado confiar en que todo va a ir bien, tomando decisiones tan importantes a diario: "A día de hoy sigo pesando a veces que esto no es para mí, pero emprender me ha ayudado a saber enfrentarme a los retos ir superando esas inseguridades".

En 2025, recibió el premio ‘Talento Joven Emprendedor. Y uno de sus deseos es que "en la escuela haya más formación sobre procesos fiscales que todos tenemos que hacer tarde o temprano y que pueden ser de provecho en un futuro".

Uno de los fuertes de Celia es que ha creado una "fuerte" comunidad con sus clientas y que le animan a "seguir trabajando y creando joyas". Y para ella lo más bonito de su negocio es, de forma indirecta, partícipe de momentos especiales de sus clientas como bodas, bautizos o comuniones.

Lucía Bonilla: "En mi casa siempre se ha hablado de emprendimiento, lo tenemos en nuestro ADN"

Desde hace ocho años Lucía Bonilla lleva las riendas de Bonilla Motor como CEO de la empresa familiar. Fundada por sus padres hace 45 años -los mismos que tiene ella- esta empresa toledana de automoción está enfocada en taller y venta de coches pese a que termine funcionado como una "economía circular", al ofrecer más servicios como el de ayuda en carretera. Anualmente, "factura en torno a 7-8 millones", asegura Lucía a este periódico.

Ella misma se define así misma como "una mente inquieta" y lleva toda la vida emprendiendo. Su último proyecto, su startup ‘Motor Mind’ hace cinco años. Esta nació con el objetivo de "responder a una necesidad que no cubría el sector". Está enfocada en cómo la inteligencia artificial está transformando sectores tradicionales como la automoción y mejorando así la eficiencia empresarial del propio sector.

Lucía Bonilla, segunda generación de Bonilla Motor / CEDIDA

"En mi casa el emprendimiento lo llevamos en el ADN. En las comidas y cenas siempre hemos hablado de emprender", asegura. Una "vocación" que, para Lucía, "es para masocas, y creo que en España está muy poco valorado y apoyado. Aunque en Castilla-La Mancha y en Toledo hay fondos para el emprendimiento". Sin embargo, la segunda generación Bonilla lo tiene claro: Lo más bonito es el aprendizaje, la satisfacción y ver que la gente quiera trabajar contigo. Todo esto es super gratificante”.