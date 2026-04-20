Investigación abierta
Denuncian el robo de 15 perros en la perrera municipal de Toledo y la protectora pide ayuda ciudadana
La Policía Local de Toledo investiga el robo de quince perros de la perrera municipal, mientras que Dog Horse City pide colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido
El robo de 15 perros en la perrera municipal de Toledo, gestionada por la protectora Dog Horse City, ha puesto en alerta a responsables del centro y autoridades. Los hechos se produjeron la pasada semana en el Centro de Protección Animal ubicado en San Bernardo, donde alguien accedió a las instalaciones y sustrajo a los animales sin que, por el momento, se haya identificado a los responsables.
El propio centro ha calificado lo ocurrido como un "grave incidente". Según explican en un comunicado, "alguien accedió a la perrera de San Bernardo (Toledo) y sustrajo 15 perros de manera aleatoria, de distintas razas y sexos”, lo que añade incertidumbre sobre la motivación del robo. Entre los animales robados, se encuentran mastines y perros potencialmente peligrosos (PPP).
La Policía Local ya ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Tal y como explicó el centro, "las autoridades han logrado recopilar indicios, entre ellos huellas, que podrían ayudar a identificar al autor o autores de los hechos". De forma paralela, desde la protectora aseguran que continúan trabajando activamente para tratar de localizar a los animales.
El centro hace un llamamiento a la colaboración ciudadana
Dog Horse City, que actualmente alberga a más de 350 animales en busca de una familia, ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para tratar de recabar información. “Pedimos la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información, por mínima que parezca. Cualquier detalle puede ser clave para esclarecer lo ocurrido y recuperar a los animales”, señalan.
Además, garantizan “total confidencialidad y anonimato” a quienes puedan facilitar datos relevantes. El objetivo es poder reconstruir lo sucedido y lograr que los perros regresen cuanto antes. "Entre todos podemos ayudar a que estos perros regresen a salvo y a que los responsables respondan por sus actos", concluye el comunicado difundido por el centro.
Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis sobre el suceso.
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