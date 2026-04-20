Denuncian el robo de 15 perros en la perrera municipal de Toledo y la protectora pide ayuda ciudadana

El robo de 15 perros en la perrera municipal de Toledo, gestionada por la protectora Dog Horse City, ha puesto en alerta a responsables del centro y autoridades. Los hechos se produjeron la pasada semana en el Centro de Protección Animal ubicado en San Bernardo, donde alguien accedió a las instalaciones y sustrajo a los animales sin que, por el momento, se haya identificado a los responsables.

El propio centro ha calificado lo ocurrido como un "grave incidente". Según explican en un comunicado, "alguien accedió a la perrera de San Bernardo (Toledo) y sustrajo 15 perros de manera aleatoria, de distintas razas y sexos”, lo que añade incertidumbre sobre la motivación del robo. Entre los animales robados, se encuentran mastines y perros potencialmente peligrosos (PPP).

La Policía Local ya ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Tal y como explicó el centro, "las autoridades han logrado recopilar indicios, entre ellos huellas, que podrían ayudar a identificar al autor o autores de los hechos". De forma paralela, desde la protectora aseguran que continúan trabajando activamente para tratar de localizar a los animales.

El centro hace un llamamiento a la colaboración ciudadana

Dog Horse City, que actualmente alberga a más de 350 animales en busca de una familia, ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para tratar de recabar información. “Pedimos la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información, por mínima que parezca. Cualquier detalle puede ser clave para esclarecer lo ocurrido y recuperar a los animales”, señalan.

Además, garantizan “total confidencialidad y anonimato” a quienes puedan facilitar datos relevantes. El objetivo es poder reconstruir lo sucedido y lograr que los perros regresen cuanto antes. "Entre todos podemos ayudar a que estos perros regresen a salvo y a que los responsables respondan por sus actos", concluye el comunicado difundido por el centro.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis sobre el suceso.