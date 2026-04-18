Turleque
Rescatan y trasladan al hospital a un niño de 3 años tras caerse a un pozo de 15 metros en Toledo
Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y los bomberos de Villacañas para rescatarlo
EP
TOLEDO
Un menor de 3 años se ha caído a un pozo de quice metros de altura en la localidad toledana de Turleque, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.
El aviso al servicio de emergencias se ha realizado a las 13.32 horas en una finca de la calle Cristo.
Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y los bomberos de Villacañas para rescatarlo. Posteriormente, una UVI le ha trasladado hasta el Hospital Universitario de Toledo.
- El auténtico pastel de nata en pleno centro de Madrid: se esperan colas kilométricas por este dulce tradicional portugués
- La DGT avisa a los madrileños: este es el nuevo radar que cambia de sitio en segundos y puede poner hasta 20 multas por minuto
- Coslada inicia obras de asfaltado este viernes: afectaciones en estacionamiento y accesos a la estación
- Restablecida la circulación en la línea 6 de Metro Madrid tras casi cinco horas de interrupción por el refuerzo del techo en Carpetana
- Corte de agua en Alcalá de Henares: algunos vecinos no recuperarán el servicio hasta el jueves
- Colmenar Viejo: Industria, comercio y ganadería marcan el pulso de una economía en crecimiento
- El pueblo medieval que te transporta al Siglo de Oro a una hora de Madrid: su plaza es Bien de Interés Cultural y cuenta con molinos de viento
- Logirail, filial de Renfe, lanza una oferta de empleo pública con 82 plazas indefinidas en Madrid: fechas y cómo apuntarse