Del taller a la Santa Sede: un copón y una medalla de Talavera de la Reina llegan al papa León XIV

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, asistió a la inauguración del Año Judicial del Tribunal de la Rota Romana que tuvo lugar hace unos meses. En ese acto solemne, el alcalde fue recibido por Su Santidad el papa León XIV en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano.

Durante la audiencia, el alcalde entregó al Pontífice un copón personalizado, así como una medalla dedicada a la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, lo que son dos piezas históricamente vinculadas a la tradición talaverana. Ambas piezas, de carácter original, fueron elaboradas por el taller Cerámica San Ginés, un taller de la localidad.

No fue simplemente una entrega testimonial

Por otra parte, cabe destacar que este gesto que tuvo Gregorio con el Papa no fue ninguna casualidad. El propio León XIV visitó el santuario de Genazzano, en Roma, apenas dos días después de su elección como Sumo Pontífice. Allí rezó ante la Virgen del Buen Consejo, un gesto que conecta simbólicamente con el regalo entregado por el alcalde.

El alcalde de Talavera José Julián Gregorio López entrega medalla a S.S. Papa León XIV / Simone Risoluti

Ambas piezas, ofrecidas con honores al Pontífice, forman parte de la tradición cerámica de Talavera. De hecho, cabe recordar que el arte que simboliza la cerámica talaverana cuenta con el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Vínculos previos con la provincia de Toledo

El encuentro tuvo lugar en la Sala Clementina del Vaticano, un espacio de gran prestigio que el Papa utiliza para audiencias especiales. En ellas recibe a grupos, peregrinos, miembros de la Curia romana, congregaciones o representantes institucionales. Además, esas audiencias, de carácter ocasional y formal, incluyen encuentros, discursos y bendiciones.

En esa misma sala, Su Santidad aprovechó para transmitir sus mejores deseos para Talavera de la Reina y toda su comarca, un gesto cercano que pone a la región en el centro del mapa.

Y no es raro que León XIV tenga estos gestos. Cabe recordar que él ya mantiene vínculos previos con la provincia de Toledo. Antes de su elección como Pontífice, ya había visitado localidades como Talavera y Oropesa en su etapa como superior general de los Agustinos, donde tuvo contacto directo con comunidades religiosas de la zona.

Su visita tuvo lugar a comienzos del siglo

En el caso de la localidad toledana de Oropesa, el paso del papa León XIV sucedió hace más de veinte años, en concreto en el año 2002. Ese año acudió a Oropesa para participar en los actos de canonización de San Alonso de Orozco. La que fuera alcaldesa de la localidad en aquel momento, María Carmen Goicoechea, declaró que "era una persona sencilla, emotiva y muy cercana".

Acaba de ser nombrado prior general de la Orden de los Agustinos, un puesto que ocupó hasta el año 2013. Diez años después, se convirtió en cardenal nombrado por el papa Francisco.