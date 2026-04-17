La Casa de Corcho de Toledo como nunca antes vista: podría llegar a ser un bar de copas o una discoteca

Como bien avanzó en primicia la Cadena SER, las cinco empresas que han pujado por explotar como negocio de Hostelería de la Casa del Corcho, ubicado en el parque de la Vega de Toledo, son de la propia ciudad. Y es más, a una de las empresas se le ha pedido mayor documentación.

Cinco empresas de Toledo pujando por la Casa del Corcho

En concreto, y según la información de la Cadena SER, entre las empresas que participan en esta licitación pública se encuentra el grupo Nuevo Almacén. Un negocio de Hostelería que, a su vez, ha presentado ofertas en otros dos procesos. Uno de ellos es el de los quioscos de la propia Vega y el otro para explotar la terraza del parque del Crucero de la capital.

Por otra parte, otra de las empresas que ha pujado por convertir la Casa de Corcho en un establecimiento hostelero es Cervezas Nobles SL. Su administrador es el reconocido empresario toledano, Ventura del Álamo, quien también está al mando del Grupo Vive Toledo de manera simultánea. Un grupo de Hostelería donde se incluyen negocios como la cervecería el Trébol, Alfileritos 24 o la cervecería Abadía, entre otros.

También, entre las empresas que participan en esta licitación pública, se encuentra el Bar el Paseo, ubicado en el Paseo de la Rosa del barrio toledano de Santa Bárbara.

La Casa de Corcho podría llegar a ser un bar de copas

El listado de ofertas, avanzado por Cadena SER, lo completan dos sociedades más que están vinculadas con el Café del Trópico, uno de los negocios de mayor renombre en la noche toledana. Por ello, según la tipología de este establecimiento, la Casa del Corcho podría convertirse en un bar de copas o incluso en una discoteca.

Casa de Corcho, Toledo / Toledo al Descubierto

Esta misma empresa explota una de las tres terrazas de verano del recinto ferial de La Peraleda, que opera bajo el nombre comercial de 'Lemón'. En resumen, las cinco ofertas presentadas para hacerse cargo de la Casa de Corcho son de empresas toledanas con amplia trayectoria en el mundo de la Hostelería.

Condiciones de salida tras la licitación

La concesión que se otorgue, una vez se resuelva esta licitación, será por un periodo de ocho años y un precio mínimo a pagar de 96.000 euros para todo este tiempo. Es decir, el precio de partida será de 1.000 euros al mes.

Esta cantidad, bastante reducida en comparación con la de otros negocios que se han sacado a licitación en estas últimas semanas, como la terraza de Recaredo o los propios quioscos de la Vega, se debe a que el adjudicatario final del establecimiento deberá hacer obras para poder abrir su negocio.

Si bien el inmueble ha recibido diferentes trabajos de rehabilitación, como los realizados en 2011 y 2022, aún necesitará ciertas obras para poder convertirse en un negocio hostelero. En la actualidad cuenta con dos plantas y un gran estado de conservación tras trabajos de reparación y saneamiento, entre otros. De hecho, la edificación sirvió de vivienda para el guarda del parque en el pasado.