Toledo abrirá las puertas de sus conventos más desconocidos: Estos son los cuatro que podrás visitar gratis

Más de 48 horas bastan para conocer una parte de Toledo que habitualmente permanece oculta. Claustros silenciosos, capillas cerradas y monasterios que rara vez se abren al público podrán visitarse de forma gratuita este fin de semana -18 y 19 de abril- de forma gratuita durante la XIV edición de las Jornadas de Puertas Abiertas de Claustros y Capillas.

Impulsada por el Consorcio de Toledo y con motivo de su 25 aniversario, la iniciativa vuelve a permitir un año más el acceso a alguno de los lugares más desconocidos del Casco Histórico. Una oportunidad limitada en el tiempo que transforma por dos días la forma de recorrer la capital y de entender su patrimonio más íntimo.

Durante este fin de semana, vecinos y turistas podrán adentrarse en cuatro conventos de la ciudad que, en la mayoría de los casos, permanecen cerrados de cara al público el resto del año. La propuesta se desarrolla con acceso libre hasta completar aforo y permite recorrer no solo elementos arquitectónicos, sino también conocer de cerca la vida conventual que ha marcado durante siglos la historia de Toledo.

Así son los cuatro conventos que abrirán sus puertas este fin de semana

Estas visitas ofrecen la posibilidad de conocer de primera mano espacios únicos de la ciudad que han sido restaurados y rehabilitados por el Consorcio. Se tratan de visitas guiadas y teatralizadas, donde los visitantes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva con actores caracterizados que representarán escenas históricas, leyendas o costumbres en escenarios reales.

Todos ellos podrán visitarte tanto el sábado como el domingo, eso sí, en diferentes horarios:

Convento de Carmelitas Descalzos: sábado (10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30) y domingo (10:30 a 12:30 y de 16:30 a 19:30)

Convento de San Clemente: sábado (10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30) y domingo (10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30)

Convento de Concepcionistas: sábado (10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:00) y domingo (10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:00)

Convento de Santa Isabel de los Reyes: sábado (11:00 a 13:30 y de 16:30 a 18:30) y domingo (11:00 a 13:30)

El recorrido de esta edición incluye cuatro conventos con identidades muy distintas, pero unidos por su relevancia histórica y su carácter habitualmente inaccesible. Entre ellos se encuentra uno de los que son considerados uno de los primeros monasterios toledanos: el Convento de San Clemente, fundado en el año 1085. De este se podrá visitar la Sala Capitular y el Claustro de las Procesiones. Su evolución a lo largo del tiempo ha dejado una huella arquitectónica diversa, con elementos que permiten entender su importancia dentro del desarrollo histórico de Toledo.

Patio de las Procesiones / Gobierno de Castilla-La Mancha

El Convento de Carmelitas Descalzos, edificado entre 1643 y 1655, refleja la austeridad propia de la orden. Su arquitectura sobria responde a los principios de recogimiento y sencillez que caracterizan a esta comunidad religiosa. Por su parte, el Convento de la Concepción Francisca -conocido como el Convento de Concepcionistas- fundado en 1280 muestra la esencia de la vida contemplativa ligada a la tradición franciscana. Sus espacios están diseñados en torno a las necesidades de la comunidad, conservando su estructura original.

Cierra el itinerario el Convento de Santa Isabel de los Reyes, creado en 1477. Destaca por su riqueza artística, con una combinación de elementos góticos y mudéjares que lo convierten en uno de los conjuntos más valiosos de estas jornadas.