Más de un millón de euros para rehabilitar la estación de autobuses de Toledo: ¿Cuándo empiezan las obras?

Un tema que preocupa a los toledanos desde hace años es el estado de la estación de autobuses. Este medio de transporte es muy utilizado tanto por vecinos como por visitantes, ya que es el punto de unión con muchos de los municipios de la provincia y con un servicio hasta Madrid cada media hora. Para que el mal estado de las instalaciones lleguen a su fin, la Junta de Comunidades, la Diputación y el Ayuntamiento de Toledo firmarán la semana que viene el convenio para actuar en la estación por valor de más de un millón de euros.

Así va a ser la rehabilitación de la estación de autobuses de Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación y el Ayuntamiento de Toledo han alcanzado un acuerdo histórico para abordar de forma conjunta la rehabilitación de la estación de autobuses. Se trata de un proyecto que se va a desarrollar entre lo que queda de 2026 y 2027.

Las obras de remodelación, acondicionamiento y mejora tendrán un presupuesto de más de un millón de euros, según explicó consejero de Fomento, Nacho Hernando. Va a estar financiado a partes iguales por las tres partes y este convenio se firmará la semana que viene.

La rehabilitación de la estación de autobuses abarcará todos los desperfectos que no han tenido solución en los últimos seis años, causando un gran malestar entre los vecinos. Uno de los aspectos más importantes son los de las escaleras mecánicas, una de las principales reclamaciones de los viajeros, que tenían que subir con todo su equipaje por los escalones normales. También se van a arreglar los ascensores, que fallan habitualmente.

Fachada estación autobuses, Toledo / Grupo PSOE Toledo

También se van a solucionar los problemas de filtraciones y drenaje de agua, además de arreglar la cubierta del edificio. Además, se va a convertir en una estación más eficiente para los viajeros, gracias a que se va a mejorar la climatización del lugar.

Por último, las partes en las que más tiempo pasan los viajeros también se van a mejorar. Es decir, se van a acondicionar las paredes, las estructuras y las dársenas. Además de que habrá un lavado de cara en los aseos y en las zonas de espera.

El proyecto para rehabilitar la estación de autobuses de Toledo se va a desarrollar en cuatro fases entre 2026 y el año 2027. La primera de ellas será en relación con la redacción del proyecto. Después, como en cualquier proceso de este tipo, tocará su licitación y contratación de los trabajos por parte del Ayuntamiento. Por último, está la de ejecución y la última etapa será la de finalización, recepción y liberación del crédito sobrante.

Para el consejero: "con este acuerdo histórico se va a conseguir una estación más segura, más moderna, más eficiente y, lo más importante, un servicio digno para las personas que viajan y que usan la estación de Toledo en el día a día en la ciudad y en su provincia". Hay que recordar que se trata de uno de los puntos más transitados de la ciudad, con más de 11.000 viajes al año y más de 200.000 billetes anuales.

El objetivo que es termine siento un punto de reunión, dedicado también al ocio y a la restauración.