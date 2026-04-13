Toledo Matsuri cierra su cuarta edición con 10.000 asistentes y se consolida como uno de los grandes eventos nacionales de la cultura japonesa

Alrededor de 10.000 personas han pasado este fin de semana por el recinto ferial del Salto del Caballo para disfrutar de la cuarta edición de Toledo Matsuri, una cita que no para de crecer y que se ha consolidado como uno de los grandes eventos culturales de la capital. Durante dos días, Toledo se convirtió en el epicentro de la cultura japonesa, convirtiéndose en punto de encuentro para aficionados al manga, el anime y la cultura nipona.

En total, más de 200 actividades, 70 horas de talleres, 12 escenarios y más de 17.000 metros cuadrados dedicados al manga y el anime donde además exhibiciones y conciertos, hubo zonas de videojuegos y espacios dedicados a la gastronomía japonesa. Un festival que nació en 2023 como primer evento de esta temática en Toledo y que, con esta edición, ha dado un paso más en la consolidación del mundo del anime y manga en el calendario cultural de la región y, sobre todo, de la capital.

En total, se reunieron más de 200 actividades, entre talleres, conciertos o exhibiciones / Toledo Matsuri

Un año más, el ambiente ha sido una de claves. Desde primera hora, el recinto registró una gran afluencia de público que llenó los distintos espacios del festival. Los disfraces, caracterizaciones y cosplays volvieron a ser protagonistas, aportando color y convirtiendo cada rincón en una extensión del universo manga. No solo participantes en concursos, sino también visitantes, han contribuido a crear una atmósfera que ha ido más allá de un simple evento cultural.

El evento reunió a familias y jóvenes de Toledo o Madrid

Una edición donde el público y su implicación se dejó notas desde el primer día. Los concursos de cosplay y las actividades interactivas volvieron a ser los puntos más concurridos, mientras que también se pudo ver a muchos de los asistentes caracterizados con vestimentas japonesas. Generando de esta forma, una atmósfera que convirtió al recinto ferial del Salto del Caballo en un auténtico escaparate de la cultura japonesa.

Desde el ámbito institucional se ha puesto el acento en el papel del evento como herramienta para conectar con el público joven y fomentar su participación en la vida cultural. Aunque el público juvenil volvió a ser el mayoritario, el evento atrajo también a familias y curiosos de la provincia y también de Madrid y alrededores, según ha informado el propio festival.

De esta manera, y con cifras al alza en comparación con sus ediciones anteriores, el Toledo Matsuri 2026 cerró su edición reafirmando su posición como uno de los eventos de referencia en Castilla-La Mancha. Un festival que, edición tras edición, continúa creciendo y que sitúa a Toledo en el mapa de las grandes citas dedicadas a la cultura japonesa en España.