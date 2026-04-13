El Parque de la Vega de Toledo perderá dos de sus negocios centenarios tras la renovación

Con la obra del Parque de la Vega en Toledo, llegarán cuatro quioscos grandes, dos se situarán en la parte delantera y dos en la trasera, con 106,70 metros cuadrados construidos y 77,80 metros útiles respectivamente. Aunque muchos vecinos esperaban que fuera el regreso de los negocios centenarios que siempre han acompañado a este espacio, hay dos que ya no volverán a sus míticos establecimientos.

Los dos negocios centenarios que no volverán a abrir en el Parque de la Vega en Toledo

El pasado mes, el Ayuntamiento de Toledo comenzó el proceso de licitación para la concesión de los quioscos que abrirán cuando terminen las obras en el Parque de la Vega. Cuando empezó, negocios como la Churrería Catalino anunciaron que se iban a presentar, a pesar de no estar de acuerdo con las condiciones. Sin embargo, hay otros dos históricos que no van a regresar tras su rehabilitación.

Según cuenta en exclusiva la Cadena SER de Toledo, ni Casa Mariano, abierto desde 1916, ni la Horchatería el Parque, en activo desde 1885, han presentado ofertas para explotar los nuevos quioscos en este emplazamiento. En total, son 16 las ofertas que han recibido para ocupar estos negocios.

Los negocios centenarios implicados en esta decisión han contado en declaraciones a la emisora de radio los motivos para no presentarse. Principalmente, están en desacuerdo con las condiciones que se han impuesto de salida, con precios que consideran demasiado altos.

Casa Mariano es uno de los negocios centenarios que no regresará al Parque de la Vega en Toledo / Casa Mariano

Hay que recordar que los precios de alquiler para conseguir uno de estos quioscos se ha decidido en función de factores como superficie, ubicación, actividad y viabilidad económica. En concreto, son 2.500 euros mensuales el quiosco churrería, 1.800 euros mensuales el quiosco hostelero, incluida horchatería y los traseros y 500 euros mensuales el quiosco de encurtidos y productos envasados.

Desde estos establecimientos recuerdan que son negocios locales de toda la vida y que los precios a los que tienen acostumbrados a sus clientes no pueden sostener esos alquileres. Con estas palabras, dan a entender que puede acabar siendo un problema para los vecinos que frecuenten los quioscos del Parque de la Vega, que tendrán productos a precios más altos.

Los negocios que se encontraban en el Parque de la Vega llevan más de tres meses cerrados por las obras de renovación de este espacio. Se espera que alrededor del 30 de junio terminen esta rehabilitación, pero que no estará con los comercios de toda la vida de sus vecinos.

Casa Mariano lleva desde 1916 siendo un punto de encuentros para toledanos. Ellos mismos se definen como un negocio familiar desde hace más de 100 años y una terraza donde puedes tomar, desde un granizado, una copa o un Frappelatte, a un sándwich bocadillo o ración, en un entorno privilegiado. Cuando cerraron en enero, hicieron una publicación en redes sociales en la que explicaban que: "Una vez mi padre tuvo un sueño, una ilusión....y toda la familia trabajamos muy duro para conseguirlo, muchas gracias a todos nuestros clientes por haber compartido nuestros sueños", con varios comentarios de clientes habituales agradeciendo su labor y ser parte de muchos de sus recuerdos.

En el caso de la Horchatería el Parque de 1885, ellos explican en sus redes sociales que llevan: "más de 150 años vendiendo la mejor horchata y limón granizado". Otro de los negocios locales que despierta el cariño de todos sus vecinos