Roberto Brasero avisa de la "doble ciclogénesis explosiva" que vivirá Toledo este fin de semana: "Más de 10 grados menos"

Las primeras semanas de la primavera suelen ser algo inestables, en lo que se entiende como un puente entre el fin del invierno y el inicio del camino hacia el verano. De hecho, es normal que las temperaturas bajen o suban con leves variaciones en apenas uno o dos días.

Sin embargo, lo que va a suceder este fin de semana tiene un carácter extraordinario, como ha afirmado Roberto Brasero en su previsión del tiempo en Más de Uno, de Onda Cero. Y sí, Toledo va a ser una de esas zonas que va a vivir un fin de semana irreal.

Descensos de 6 o 7 grados en las temperaturas de golpe

"En primavera sabemos que los cambios de tiempo son habituales, pero tan loco como el que tenemos en las próximas horas, lo hemos visto pocas veces", ha señalado Brasero. En primer lugar, ha señalado el aumento en las temperaturas durante este viernes, que están afectando a prácticamente todas las zonas de la Península.

Ese es el caso, por ejemplo, de Toledo, donde la máxima durante el día de hoy puede llegar a ser de 31º C, una temperatura inusual para un 10 de abril. No obstante, este sábado entra un frente por el norte con lluvias en la zona de Galicia y las comunidades cantábricas.

Esas precipitaciones llegarán al centro peninsular por la tarde noche. "En estas zonas de la mitad norte y zona centro, el sábado bajan las temperaturas de golpe 6 o 7 grados", afirma Brasero. En Toledo pasaremos de esos 31º C a 25. Y el descenso en las temperaturas no se queda ahí.

Porque el domingo, día 12, viviremos un descenso mayor aún. Los termómetros seguirán bajando otros 5 o 6 grados, por lo que en dos días habremos restado más de 10 grados al termómetro. Por ejemplo, las máximas que es esperan en Toledo para el domingo son de 17 o 18 grados.

El frío no vuelve solo: también regresan las lluvias

De este modo, Brasero sostiene que pasaremos "del verano al invierno" en determinadas zonas, con viento frío, fuertes rachas y precipitaciones. Incluso alguna zona montañosa de la mitad norte y el sistema central puede experimentar nevadas por debajo de los 1.000 metros.

En resumen, Brasero concluye que este domingo "en lugar de abril, puede parecer de invierno". Y, como sucede con el frío, el invierno también trae lluvias. En el caso de Toledo, se espera que las precipitaciones sean intensas durante la tarde del sábado y la mañana del domingo, retomando la tranquilidad a partir de la tarde.

¿Hasta cuando durará este periodo de frío?

Este temporal cambiará a partir del lunes 13 de abril, cuando aumenta la estabilidad y entra una masa atlántica más templada, lo que hará que suban las temperaturas de manera progresiva hasta recuperar los valores normales de la época ya el martes.

Este aumento en las temperaturas lo refleja muy bien la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Para el lunes, en Toledo, se esperan máximas de 17º C, que irá subiendo progresivamente hasta alcanzar los 27º C el jueves (18º C el martes y 23º C el miércoles). En apenas 4 días regresaremos a las temperaturas de esta semana.