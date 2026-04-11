¿Quién fue Santa Casilda, la princesa de Toledo que protagonizó el milagro de las Rosas?

Toledo, en el siglo XI, estaba gobernada por un rey poderoso y valiente, al cual pocos osaban a hacerle frente. Excepto una joven, Santa Casilda, hija de un influyente gobernante musulmán.

Santa Casilda, la joven que ayudaba en secreto

Casilda creció rodeada de comodidades y poder. Las penurias que pasaban los vecinos de alrededor no le afectaban lo más mínimo. Sin embargo, a ella, esa realidad de fuera le preocupaba profundamente. En las cárceles de la ciudad permanecían por aquel entonces presos cristianos, y la joven se puso manos a la obra para ayudarles.

Según cuentan las leyendas que han ido pasando de generación en generación, comenzó a visitarlos en secreto para llevarles comida. Y cada visita era de un riesgo tremendo para ella, ya que lo hacía a escondidas y saltándose las normas establecidas que había en la ciudad toledana.

¿Cómo fue el milagro de las rosas?

Una noche, su padre sospechó de sus salidas y decidió comprobar qué escondía bajo sus ropas. La joven, sorprendida, aseguró que llevaba rosas. Al mostrar lo que transportaba, el pan que llevaba para los presos habría desaparecido y, en su lugar, aparecieron flores. Desde entonces, se le conoce como el milagro de las rosas.

Poco tiempo después, Casilda enfermó gravemente. Ningún tratamiento logró mejorar su estado, por lo que decidió abandonar Toledo en busca de una posible cura. Se dirigió a los lagos de San Vicente, en la actual provincia de Burgos, conocidos por sus aguas. Allí, según la tradición, recuperó la salud. Tras este episodio, tomó una decisión que cambiaría definitivamente su vida: se convirtió al cristianismo.

Tras su bautismo, dejó atrás su vida poderosa, y optó por una vida humilde y retirada. Se retiró como ermitaña en el mismo lugar donde había sanado y dedicó el resto de sus días a la oración y a la vida espiritual.

Su historia, llena de bondad y amor, fue pasando de generación en generación hasta nuestros días, y todavía hoy se le recuerda. Por ello, el Santuario de Santa Casilda, en Burgos, sigue siendo un lugar de peregrinación. A la santa se le atribuyen numerosas curaciones y muchas personas acuden buscando ayuda o consuelo, y por ello cada 9 de abril se celebra Santa Casilda.