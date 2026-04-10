Toledo acoge las Hogueras de San Juan de Alicante: la programación de un fin de semana con paella y la primera mascletá de su historia

Cada fin de semana, la capital regional se llena de planes originales y muy variados para que todos los vecinos puedan disfrutar su tiempo de ocio al máximo, pero este va a ser el doble de especial. Toledo se va a convertir por unas horas en Alicante, con un programa lleno de actividades para todos los gustos y edades. Buscando promocionar las Hogueras de San Juan, los habitantes de la localidad y visitantes podrán vivir esta fiesta, sin importar la distancia con la provincia valenciana.

El programa de actividades para celebrar las Hogueras de San Juan de Alicante en Toledo

Durante este fin de semana, los vecinos de Toledo podrán conocer todos los detalles de la gran fiesta de Alicante: las Hogueras de San Juan. La pólvora, el fuego, la indumentaria y la música llenarán las calles de la localidad, buscando promocionar esta celebración emblemática y descubrirla a nuevas personas.

Desde el jueves 9 de abril, ya se vieron por la localidad algunos detalles de lo que será esta extensa programación. Muchos vecinos fueron testigos de la plantá en el Paseo de Recaredo de una hoguera que tendrá entre 8 y 10 metros de altura. Una imagen nueva para los toledanos que se podrá disfrutar durante toda la jornada del viernes, junto a la degustación de una paella alicantina.

Traslado de la hoguera de las convivencias a Toledo / Miriam Gil Albert

El sábado 11 de abril será el día grande de toda esta celebración y cuando se concentren más actividades. Habrá un pasacalles desde Zocodover al ayuntamiento, con la participación de las Belleas del Foc luciendo toda la indumentaria alicantina. Además, la ciudad vibrará con un concierto a cargo de la Unión Musical Benquerencia.

Un momento emocionante para todos será el de poder vivir la primera mascletá de la historia de Toledo con cerca de 50 kilos de pólvora. Será a partir de las 14:00 de este sábado en la explanada de la estación de autobuses, junto a la glorieta de Azarquiel. El broche final será la cremá de la hoguera en el Paseo de Recaredo a las 20:30 horas.

El concejal de Juventud y Festejos del Ayuntamiento de Toledo, José Vicente García-Toledano, presentó las Jornadas de Promoción de las Hogueras de San Juan junto al presidente de la Federación de las Hogueras de San Juan, David Olivares, y la bellea del foc, Adriana Vico.

García- Toledano agradeció a Alicante, la elección de la capital regional para desarrollar esta acción promocional de las Hogueras de San Juan, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. El concejal aseguró que es una oportunidad para conocer de primera mano todos los elementos principales de la fiesta, además de tener un impacto muy positivo en Toledo. “Gracias a este evento vienen a Toledo más de 2.000 personas de Alicante durante todo el fin de semana, llenando nuestros hoteles y nuestros restaurantes”, explicó.

La organización de este evento tan especial invitan a los toledanos a participar en todas las actividades programadas en un fin de semana que refuerza los lazos entre ambas ciudades. Además, esperan que puedan conocer Alicante y asistir a las Hogueras de San Juan que se celebran entre el 19 y el 24 de junio.