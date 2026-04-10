Multas masivas en el aparcamiento de Azarquiel (Toledo) sorprenden a los vecinos por estacionamientos indebidos

El aparcamiento de Azarquiel, en Toledo, fue durante el pasado jueves objeto de numerosas multas que han pillado despistados a muchos vecinos de la ciudad. Se trata de un parking gratuito que es usado por cientos de toledanos y turistas, ya que su cercanía con la estación de tren lo convierte en una excelente opción.

El motivo de estas multas ha sido los malos aparcamientos de los turismos, que suponen sanciones de entre 80 y 200 euros. Algunos actos como aparcar los vehículos sobre una isleta supone una sanción económica de 200 euros, tal y como viene recogido en la ordenanza municipal de Movilidad.

No solo eso; según fuentes de Cadena SER, también se sancionó a aquellos vehículos que no poseían la ITV en vigor, con una cuantía de 200 euros.

Toledo necesita más plazas de aparcamiento

El parking de Azarquiel se queda pequeño, y los toledanos necesitan más plazas. Así lo dejan ver los propios vecinos con la ocupación día tras día. El aparcamiento de Azarquiel dispone actualmente de unas 650 plazas y, ante esta situación, el ayuntamiento estudia la posibilidad de instalar estructuras metálicas móviles que permitirían ampliar el número de estacionamientos y prácticamente duplicar la capacidad del recinto. Estas plataformas tendrían carácter desmontable y adaptable. No obstante, este proyecto depende del conflicto judicial existente entre el Consistorio y los propietarios de la parcela.

Aunque, por otro lado, desde el consistorio siguen con el proyecto del parking gratuito junto al hospital que podrá albergar entre 300 y 450 vehículos, lo que supondría un alivio para los toledanos. Se trata de una parcela de 9.170 m² y el propio alcalde, Carlos Velázquez, visitó el terreno el pasado martes, aunque a día de hoy se desconoce con exactitud tanto el número de plazas como los plazos de ejecución.