Puy du Fou tendrá tres hoteles en su interior, con más de 400 habitaciones y nuevos aparcamientos: los plazos que se manejan

Puy du Fou, el parque temático de Toledo, cerró su temporada 2025 con cifras de récord: 1.720.000 visitantes y más de 70 millones de euros de facturación. Fue la mejor temporada desde su apertura en 2019, y ello invita a que desde el parque quieran seguir mejorando y ampliando sus prestaciones, para poder dar servicio a los cientos de miles de turistas que tienen interés en él.

Por ello, el parque sufrirá una ampliación que incorporará nuevos hoteles, restaurantes y aparcamientos. La iniciativa ha recibido la declaración de impacto ambiental tras la modificación del Proyecto de Singular Interés (PSI), publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, lo que permite introducir nuevos usos que no estaban contemplados inicialmente, como el alojamiento turístico dentro del propio recinto. Ahora sí podrá.

Tres hoteles con más de 400 habitaciones, y casi 400 plazas de aparcamientos

La ampliación contempla la construcción de tres hoteles con un total de 426 habitaciones, distribuidos en diferentes zonas del parque. El primero de ellos se levantará sobre el edificio que actualmente funciona como restaurante y contará con 138 habitaciones, además de un aparcamiento propio con 394 plazas. Este alojamiento podría estar operativo a finales de 2027.

El segundo hotel estará situado entre la entrada del parque y los aparcamientos actuales. 39 edificios de una sola planta, con tres habitaciones cada uno. En total, este complejo sumará 117 habitaciones.

El tercer hotel también se ubicará en la zona de acceso y contará con 171 habitaciones distribuidas en tres plantas, con una altura máxima de trece metros. Los hoteles dos y tres compartirán un aparcamiento conjunto con 593 plazas. La ampliación también incluye la construcción de un nuevo restaurante en el acceso principal del parque, al norte de los hoteles dos y tres.

Junto a estas actuaciones, el proyecto prevé un nuevo aparcamiento para visitantes con 1.262 plazas, acompañado de una zona ajardinada de 11.880 metros cuadrados.

El proyecto, ampliado hasta 2035

La modificación del PSI también reorganiza el desarrollo del parque, que pasa de cinco a ocho fases y extiende su ejecución hasta 2035. Además de los hoteles y restaurantes, se incluyen nuevos usos educativos, como un centro de formación y guardería para trabajadores, así como actividades culturales y deportivas.