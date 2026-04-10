Alerta en Toledo por la llegada de polvo sahariano: calima y lluvias de barro "durante dos o tres días más"

El Gobierno de Castilla-La Mancha la lanzado un aviso para los vecinos de Toledo, Talavera de la Reina e Illescas. A las 08:00 horas de hoy se ha registrado la superación del nivel de información por partículas PM10 debido a la intrusión de masas de aire sahariano, según ha informado el servicio de emergencias 112 Castilla-La Mancha. Las autoridades prevén que este episodio se alargue "2 a 3 días" más, durante los cuales podrían mantenerse elevados los niveles de contaminación por polvo en suspensión.

Ante esta situación meteorológica, se recomienda a la población limitar los esfuerzos físicos prolongados al aire libre, especialmente en el caso de personas pertenecientes a grupos de riesgo, como aquellas con enfermedades pulmonares o cardiovasculares, así como recién nacidos, niños, personas mayores y población físicamente activa.

Asimismo, se aconseja consultar previamente el nivel de calidad del aire antes de realizar actividades al aire libre a través de los canales oficiales. También se recomienda reducir el tiempo de ventilación de las viviendas hasta que remita el episodio de intrusión de polvo sahariano.

La calima afecta a España todos los años / Agencias

Protegerse de la calima con mascarilla

El doctor Ángel Moral, miembro del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) insiste, sobre todo, en la hidratación. "Estas partículas, las PM10, que son las que están en suspensión y las causantes de este color anaranjado, irritan la mucosa y hay que intentar que estén húmedas. Es conveniente hidratarse con bastante frecuencia", explica a este diario.

Las peores consecuencias las sufrirán quienes tienen patologías previas, por lo que es conveniente evitar salir de casa, en la medida de lo posible, para no estar expuesto a la calima.

"Hay que tener en cuenta que estas partículas irritan las vías respiratorias, sobre todo en aquellas personas con problemas respiratorios, como asma o bronquitis. Esto favorecerá un empeoramiento de sus síntomas y la asistencia a los servicios de urgencia o incluso ingresos hospitalarios".

Cerrar bien puertas y ventanas, evitar ventilar la casa los días que dure la calima, llevar la piel cubierta e intentar llevar mascarilla en la calle.

Pero, ¿cuál es la más recomendada, según el experto? Las mascarillas FFP2. "Son las que tienen un paso de partícula más limitado en comparación con las higiénicas. Y además de impedir la penetración de bacterias y virus, también cierra el paso a las partículas nocivas que produce este fenómeno meteorológico, y a los pólenes", matiza Moral.