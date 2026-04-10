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Alerta en Toledo por la llegada de polvo sahariano: calima y lluvias de barro "durante dos o tres días más"

El Gobierno de Castilla-La Mancha alerta sobre la superación del nivel de información por partículas PM10 en Toledo, Talavera de la Reina e Illescas, debido a la calima sahariana

La calima es cada vez más intensa en España

La calima es cada vez más intensa en España / JOSÉ CARLOS GUERRA

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha la lanzado un aviso para los vecinos de Toledo, Talavera de la Reina e Illescas. A las 08:00 horas de hoy se ha registrado la superación del nivel de información por partículas PM10 debido a la intrusión de masas de aire sahariano, según ha informado el servicio de emergencias 112 Castilla-La Mancha. Las autoridades prevén que este episodio se alargue "2 a 3 días" más, durante los cuales podrían mantenerse elevados los niveles de contaminación por polvo en suspensión.

Ante esta situación meteorológica, se recomienda a la población limitar los esfuerzos físicos prolongados al aire libre, especialmente en el caso de personas pertenecientes a grupos de riesgo, como aquellas con enfermedades pulmonares o cardiovasculares, así como recién nacidos, niños, personas mayores y población físicamente activa.

Asimismo, se aconseja consultar previamente el nivel de calidad del aire antes de realizar actividades al aire libre a través de los canales oficiales. También se recomienda reducir el tiempo de ventilación de las viviendas hasta que remita el episodio de intrusión de polvo sahariano.

La calima afecta a España todos los años

La calima afecta a España todos los años / Agencias

Protegerse de la calima con mascarilla

El doctor Ángel Moral, miembro del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) insiste, sobre todo, en la hidratación. "Estas partículas, las PM10, que son las que están en suspensión y las causantes de este color anaranjado, irritan la mucosa y hay que intentar que estén húmedas. Es conveniente hidratarse con bastante frecuencia", explica a este diario.

Las peores consecuencias las sufrirán quienes tienen patologías previas, por lo que es conveniente evitar salir de casa, en la medida de lo posible, para no estar expuesto a la calima.

"Hay que tener en cuenta que estas partículas irritan las vías respiratorias, sobre todo en aquellas personas con problemas respiratorios, como asma o bronquitis. Esto favorecerá un empeoramiento de sus síntomas y la asistencia a los servicios de urgencia o incluso ingresos hospitalarios".

Cerrar bien puertas y ventanas, evitar ventilar la casa los días que dure la calima, llevar la piel cubierta e intentar llevar mascarilla en la calle.

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Pero, ¿cuál es la más recomendada, según el experto? Las mascarillas FFP2. "Son las que tienen un paso de partícula más limitado en comparación con las higiénicas. Y además de impedir la penetración de bacterias y virus, también cierra el paso a las partículas nocivas que produce este fenómeno meteorológico, y a los pólenes", matiza Moral. 

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