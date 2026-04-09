La Policía Nacional organiza la III Carrera Solidaria "Ruta 091" de Toledo: modalidades, recorridos y categorías

Dentro de una semana y media, el domingo 19 de abril, la Comisaría Provincial de Toledo celebra la III edición de la Carrera Solidaria "Ruta 091" de Toledo bajo la autorización del Ayuntamiento. Todos los beneficios del evento irán destinados a la Asociación de Personas con Autismo de Toledo (APAT).

La jornada estará dividida en diferentes categorías y recorridos para que personas de todas las edades puedan correr a la par que aportar su granito de arena para la causa. El evento está promovido por la Policía Nacional, a través de la Delegación de Participación Ciudadana.

Las inscripciones ya están abiertas

Para poder participar en las carreras, las inscripciones deben realizarse a través de la web oficial www.ruta091.es. En el momento de realizar la inscripción se debe seleccionar la talla correspondiente a la camiseta técnica que, posteriormente, se entregará con el dorsal, no pudiendo realizar cambios posteriores.

Para la participación de menores de edad, deberán presentar de forma obligatoria la autorización materna/paterna o de un tutor por escrito, adjuntando el D.N.I. Además, la organización recomienda que los menores vayan acompañados de un mayor de edad en todo momento.

Cartel de la III edición de la Carrera Solidaria "Ruta 091" en Toledo / Página web Carrera Solidaria Ruta 091

El plazo de inscripción finaliza el martes 14 de abril a las 14:00 horas, o en el momento en que se alcance el máximo de inscritos (1.000). El coste de la inscripción es de 12 € en la modalidad de carrera y de 10 € en la modalidad de marcha.

Asimismo, existe un dorsal solidario, llamado "Dorsal 0", cuyo precio será de 10 €. Este dorsal no tiene derecho a camiseta, es simplemente una donación voluntaria. Todas las inscripciones son personales e intransferibles sin excepción.

Recogida de dorsales

La recogida de dorsales tendrá lugar dentro de la Comisaría Provincial de Toledo, en la zona del vestíbulo, los siguientes días:

Viernes 17 de abril: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 horas.

Sábado 18 de abril: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 horas.

No se entregarán dorsales el día de la carrera (19 de abril).

En el momento de retirar el dorsal será imprescindible presentar el DNI personal del corredor inscrito. En el caso de que el titular no pudiera acudir a recoger el dorsal podrá autorizar a un tercero. En caso de no presentar la autorización no se podrá recoger el dorsal y no podrá participar en la carrera, sin lugar al reembolso de la inscripción.

Carrera Solidaria de Toledo a favor de MARSODETO, 2024 / Página web Carrera Solidaria Ruta 091

Los dorsales de la carrera incluirán un chip que hace posible llevar a cabo el cronometraje oficial de la carrera. Junto con el dorsal se entregará la "bolsa del corredor", en la que se incluirá la camiseta técnica oficial de la carrera.

Categoría e itinerarios de la III Carrera Solidaria "Ruta 091"

El evento se divide en dos tipos de modalidades: carrera y marcha. La modalidad de marcha es una prueba de carácter no competitivo donde pueden participar personas de todas las edades, adultos y menores. Comenzará a las 11:00 horas y su tiempo de duración máximo será de 60 minutos, momento en el que se dará por finalizada la misma.

Por otra parte, la modalidad de carrera se divide a su vez en distintas categorías. Para todas ellas la hora de inicio será la misma, a las 11:00 horas. El tiempo máximo de duración de la prueba será de 50 minutos y la distancia a recorrer será de 5 kilómetros. Las categorías son:

Absoluta Genera Hombres.

Absoluta General Mujeres.

Veteranos/as A: Edades comprendidas de 40 a 49 años cumplidos el día de la carrera.

Veteranos/as B: De 50 años en adelante cumplidos el día de la carrera.

El itinerario de las pruebas se puede consultar en la propia página web del evento.