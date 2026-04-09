Toledo se enciende con la magia de Alicante: la hoguera de las convivencias llega a Zocodover

Toledo se prepara desde bien temprano para lo que será un día histórico. Y es que, durante la jornada de hoy, la capital regional vivirá un día de Fogueres con las convivencias y jornadas de promoción características de este fin de semana.

Es una realidad, la plantá ya está llegando. La hoguera de las convivencias puso ayer rumbo a Toledo desde el taller del artista José Manuel García Esquiva, 'Pachi', donde el trabajo ha sido incesante durante los últimos días.

El destino es la Plaza de Zocodover

El artista y su equipo fueron los encargados de subir a un camión cada uno de los ninots y cuerpos que componen la hoguera de las convivencias. Desde las escenas que decorarán los bajos hasta los remates y contrarremates. El destino de ese camión está estipulado: la plaza de Zocodover.

Traslado de la hoguera de las convivencias a Toledo / Miriam Gil Albert

Esta emblemática plaza de la ciudad, ubicada en el casco antiguo, será la encargada de acoger esta foguera bajo el lema 'Sentir de día, vivir de noche'. En un momento de la tarde, la hoguera cobrará vida, alumbrando toda la zona.

Una hoguera que representa Alicante y sus fiestas

La hoguera de las convivencias es una carta de presentación de Alicantes y sus fiestas oficiales, además de otras tantas que conviven a lo largo de los años en la ciudad y la provincia. Como protagonistas aparecen el sol de Alicante y su luna, el cual rodea la imagen del Patronato de Turismo Costa Blanca de la Diputación.

Ese es el remate de la foguera, el cual asciende sobre un cuerpo central elaborado en madera para mostrar a todos los toledanos presentes el proceso de creación que tuvo lugar en el taller. A los pies de estos astros, la identidad alicantina se hace cartón con los ninots de un zaragüel y una bellea.

Traslado de la hoguera de las convivencias a Toledo / Miriam Gil Albert

Ambos aparecen sentados sobre dos tótems que custodian orgullosos los escudos de la Federació de les Fogueres de Sant Joan y del Ayuntamiento de Alicante. El de Toledo también está presente en sus escenas. Todo ello descansa sobre una base que muestra las ondulantes teselas de la Explanada española a sus pies.

Una combinación de tradición, historia y sentimiento

A su alrededor, los bajos dan cita a varias escenas que componen un viaje visual por las múltiples fiestas de la provincia. Las escenas combinan tradición, historia y sentimientos, mostrando celebraciones populares y arraigadas como el Porquet de San Antoni o las Cruces de Mayo; la espectacularidad de los Moros y Cristianos, el recogimiento de la Semana Santa y la pólvora de las Hogueras de Alicante.

Entre todos estos guiños, brilla con luz propia el dedicado a la Romería de la Santa Faz, un homenaje que cobra un sentido más que especial en este año histórico, en pleno intento de la Peregrina por convertirse en Bien de Interés Cultural (BIC).

La cremá de la foguera de las convivencias está prevista para este sábado 11 de abril. Sin embargo, deberá pasar primero por Toledo este jueves.