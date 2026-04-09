Denuncian obras en la muralla de Toledo que ponen en peligro a una especie protegida: el vencejo común

La Red de Vencejos de Toledo, coordinada por la Agrupación Naturalista Esparvel, denunció en el día de ayer el inicio de las obras de restauración en la muralla del tramo de la Bajada de San Martín. La denuncia se produce en pleno comienzo de la campaña de cría del vencejo común, que es "una especia protegida cuya conservación está amparada por la legislación española y europea".

Ante esta situación, la Red solicita la paralización inmediata de los trabajos y la retirada de los andamios instalados, al considerar que su presencia supone "una amenaza directa" para las colonias nidificantes.

Un ave en que está en Régimen de Protección Especial

El vencejo común, especie clave en el equilibrio de los ecosistemas urbanos por su papel en el control de insectos, se encuentra en regresión poblaciones, lo que ha motivado su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Vencejo en vuelo. / Shutterstock

La organización ha recordado que la normativa vigente establece una protección integral que abarca no solo a los ejemplares adultos, sino también a sus nidos, pollos y huevos, especialmente durante la época de reproducción.

De hecho, la legislación, sustentada en directivas europeas, prohíbe expresamente destruir, dañar, retirar o alterar sus nidos, así como causar molestias a la especie, contemplando sanciones que pueden oscilar entre los 3.000 y los 200.000 euros. Incluso, dependiendo del delito cometido, se pueden considerar penas de prisión en caso de delito contra la fauna.

La presencia de nidos de vencejos ya había sido avisada

Desde la Red de Vencejos de Toledo señalan que la presencia de estos nidos en el tramo de la muralla indicado ya había sido documentada en estudios previos realizados por Esparvel. Además, esos resultados fueron trasladados a distintas administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Toledo, el Ministerio de Cultura y la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Este nuevo episodio, según la Red, se suma a antecedentes preocupantes en Toledo, como las obras realizadas en la muralla de la calle Gerardo Lobo, donde, pese a haberse paralizado temporalmente los trabajos en época de cría, posteriormente se sellaron aproximadamente el 75% de los nidos de vencejo.

Estos hechos evidencian, como ha notificado el organismo en su nota de prensa, "una preocupante falta de integración entre la conservación del patrimonio monumental y la del patrimonio natural".

La conservación del patrimonio y la protección de la biodiversidad deben ser compatibles

Por todo ello, la Red de Vencejos de Toledo insiste en que la conservación del patrimonio histórico, financiada con fondos públicos, debe ser compatible con la protección de la biodiversidad urbana así como sucede en otras ciudades patrimoniales, como Segovia o Cáceres.

Finalmente, el colectivo hace un llamamiento urgente a las administraciones competentes para que detengan los trabajos, reprogramen las actuaciones fuera del periodo reproductor y garanticen la conservación de los huecos de nidificación, con el objetivo de evitar daños irreversibles en las colonias de vencejo común.