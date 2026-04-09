21 millones de inversión y 3.000 contratos: así es el nuevo programa de empleo impulsado por la Diputación de Toledo

La Diputación de Toledo ha puesto en marcha un nuevo programa de empleo provincial que movilizará una inversión de 21 millones de euros con el objetivo de generar más de 3.000 oportunidades laborales en los próximos dos años. La iniciativa "Toledo Emplea +", que se desarrollará entre 2026 y 2027, busca reforzar el empleo en los municipios de la provincia y ofrecer una alternativa a personas en situación de desempleo, especialmente en el ámbito local y rural.

El programa se articula como una herramienta para apoyar a los ayuntamientos, que serán los encargados de gestionar las contrataciones. De este modo, el plan no solo pretende facilitar el acceso al empleo, sino también impulsar actuaciones de interés general en los municipios, contribuyendo a mejorar servicios públicos y dinamizar la economía local. La presentación de este, celebrado hoy en el Salón de Plenos de la Diputación, ha contado con la presencia de la presidenta de la Institución, Concepción Cedillo; el vicepresidente primero y responsable del Área de Cooperación, Jesús Guerrero; los diputados del equipo de Gobierno, así como alcaldes y representantes municipales de la provincia.

El sistema de reparto garantiza un mínimo de 9.000 euros para todos los municipios

Entre los principales objetivos del plan se encuentra favorecer la inserción laboral de colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo. En este sentido, se priorizará a personas desempleadas de larga duración, así como a otros perfiles vulnerables que encuentran mayores obstáculos para incorporarse a un puesto de trabajo. El desarrollo del plan contempla una distribución de fondos que permitirá a los ayuntamientos diseñar proyectos adaptados a sus necesidades específicas, contando todos los municipios con un mínimo: "todos contarán con un tramo fijo de 9.000 euros, al que se suma un tramo variable en función de la población y el desempleo, porque la igualdad de oportunidades debe ir de la mano de la equidad territorial”, ha explicado Guerrero.

Presentación del programa "Toledo Emplea +" que se desarrollará entre 2026 y 2027 / Diputación de Toledo

Estas actuaciones podrán estar relacionadas con el mantenimiento urbano, la mejora de infraestructuras o la prestación de servicios municipales, lo que permitirá generar empleo al tiempo que se mejora la calidad de vida en los municipios. Asimismo, el programa permitirá a los ayuntamientos a elegir entre distintas modalidades de gestión, ya sea mediante contratación directa de personas desempleadas o a través de servicios externalizados.

El reparto de esta inversión será de 12 millones de euros en 2026 y 9 millones en 2027, según ha detallado Guerrero. Además, el plan incluye "mecanismos de financiación flexibles", con anticipos de hasta el 80 % para facilitar la liquidez de las entidades locales y un calendario de ejecución que se extenderá hasta septiembre de 2027. Un programa que incide en el impacto en el medio rural: crear empleo es fijar población, es generar arraigo y es dar esperanza”, convirtiéndose en “una herramienta fundamental en la lucha contra la despoblación”, ha subrayado el vicepresidente.

"Una herramienta útil, flexible y pensada desde el territorio"

Asimismo, la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo ha subrayado el carácter social del programa, el cual nace de la escucha activa a los municipios. "Toledo Emplea + nace de vosotros, de vuestras demandas y de las necesidades reales que nos trasladáis cada día”, y ha recalcado que se trata de “una herramienta útil, flexible y pensada desde el territorio”.

De esta manera, la institución provincial refuerza su compromiso con el desarrollo de los municipios, apostando por un modelo que combina inversión, autonomía local y cohesión territorial para generar empleo y fijar población en la provincia.