No son Sofía y Lucía: estos son los 10 nombres de niña que casi nadie pone en Toledo

Mientras nombres como María, Lucía o Carmen siguen liderando el ranking en la provincia de Toledo, hay otros que apenas se escuchan y que destacan precisamente por su rareza. Lejos de las tendencias más tradicionales, algunos padres optan por nombres únicos, diferentes y con influencias culturales diversas.

Según los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE), los nombres más frecuentes en la provincia siguen siendo los clásicos. A la cabeza se encuentra María Carmen, con 9.624 mujeres, seguida de María (7.705) y María Pilar (5.076). Completan el top cinco Lucía (4.572) y Carmen (4.403). Se trata de nombres profundamente arraigados en la tradición, muchos de ellos ligados a la cultura religiosa y a generaciones anteriores, lo que explica su amplia presencia.

Sin embargo, en el extremo opuesto del listado aparecen nombres que apenas cuentan con cinco registros en toda la provincia, lo que los convierte en los más raros o menos frecuentes. Entre ellos destacan propuestas con influencias internacionales, especialmente en Asia, África o Europa del este.

Yingying, Zahida o Zinah, los nombres menos frecuentes en Toledo

El nombre Yingying es uno de los más llamativos, con solo cinco mujeres registradas en Toledo. De origen chino, refleja la diversidad cultural creciente en la sociedad actual. En esta misma línea aparecen Yuanyuan y Yuxi, también de raíces asiáticas, que apenas tienen presencia en los registros locales.

Otros nombres poco habituales son Yulema -con mayor proporción de mujeres en Cáceres- y Yurani (más popular en Castellón), menos comunes pero con cierta presencia en países latinoamericanos. En el listado también figura Zahara, un nombre que, aunque ha ganado popularidad en otros puntos de España en los últimos años, sigue siendo muy minoritario en Toledo. La edad media es 22 años y hay un mayor número de registros en la provincia de Guadalajara.

De origen árabe destacan Zahida y Zinab, ambos con una presencia testimonial. Por su parte, Zlata, de procedencia eslava, y Zunilda, más habitual en algunos países de América Latina, completan el ranking de los diez nombres menos frecuentes.