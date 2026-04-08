CONCIERTOS
Regresa 'Toledo en Concierto' con artistas como Vanesa Martín o Viva Suecia: cartel completo, fechas y cómo conseguir entradas
El Ayuntamiento de Toledo y SYS Producciones organizan Toledo en Concierto 2026, que incluirá actuaciones de artistas como Sergio Dalma, Vanesa Martín o Celtas Cortos en la Plaza de Toros
Cada verano hay una fecha marcada en rojo en el calendario de la ciudad, una de las citas más esperadas por los vecinos. 'Toledo en Concierto 2026' ya está aquí, en una edición que regresa con hasta 18 artistas confirmados. El Ayuntamiento y SYS Producciones se han juntado para ofrecer estos espectáculos en un enclave único de la localidad.
Todo sobre 'Toledo en Concierto 2026': aristas, entradas y fechas
En esta edición de Toledo en Concierto serán 18 los artistas que se suban al emblemático escenario de la Plaza de Toros, con una capacidad para 6.000 espectadores. Entre los meses de junio, julio y septiembre se repartirán estas actuaciones únicas, con nombres para todos los gustos y edades.
Hay que destacar que la edición de 2025 fueron 12 los conciertos que se celebraron. Un dato que refleja una gran evolución desde el año pasado, sumando seis fechas más.
'Toledo en Concierto 2026' arranca en junio, con la Fiesta de presentación el día 13. Con el inicio del verano, los vecinos podrán disfrutar de cuatro fechas:
- Fiesta de presentación: 13 de junio
- Viva Suecia: 20 de junio
- Rosario: 26 de junio
- Festival La Sagra Suena, con artistas como Ginebras o La Casa Azul: 27 de junio
El mes de julio será uno de los que más actividad musical tenga, con grandes artistas del panorama nacional y emergentes. Los conciertos que se podrán disfrutar serán:
- Alex Ubago: 3 de julio
- Ana Torroja: 4 de julio
- Lia Kali: 10 de julio
- El Arrebato: 11 de julio
- Delaossa: 17 de julio
- Concierto conjunto de Mvrk y D. Valentino: 18 de julio
- Oro Viejo: 25 de julio
Durante agosto esta programación de Toledo en concierto descansa, pero vuelve con mucha fuerza en septiembre. Este mes permitirá ver a grandes nombres de la música española sobre el escenario de la Plaza de Toros:
- Sergio Dalma: 4 de septiembre
- Vanesa Martín: 5 de septiembre
- Fernandocosta: 11 de septiembre
- Aguilera y Mení: 18 de septiembre
- Techno Flamenco, la fiesta que organiza Marsal Ventura: 19 de septiembre
- Celtas Cortos: 25 de septiembre
- JC Reyes: 26 de septiembre
Además, en esta edición del ciclo de conciertos quieren cuidar de los vecinos que vivan cerca de la Plaza de Toros. Tanto las actuaciones como el montaje de los escenarios se hará en horas en las que se respete su descanso, minimizando sus molestias al máximo.
Para conseguir las entradas, además de en las diferentes páginas oficiales de los artistas, se pueden comprar en la página de web de SYS Producciones. Hay diferentes opciones de entradas, en función de los lugares que elijas de este espacio. Los tickets parten desde los 30 euros.
Hay algunas fechas en las que ya se han agotado las entradas, como es el caso de Viva Suecia. Es importante conseguir lo antes posible las que más te interesen.
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