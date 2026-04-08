Renta Web 2025: requisitos para desgravar el alquiler en Castilla-La Mancha paso a paso

Desde hoy 8 de abril hasta el próximo 30 de junio, los españoles ya pueden realizar la Declaración de la Renta correspondiente con el ejercicio de 2025. Una de las partes más importantes en esta campaña es tener presente las deducciones que nos pueden afectar, intentando que nos devuelvan más dinero o pagar un poco menos. Una de las que más interesa es las relacionadas con el alquiler, cada comunidad autónoma tiene sus medidas y Castilla-La Mancha, por tanto, en Toledo, no se queda atrás.

Desgravar el alquiler en la Declaración de la Renta 2025 en Castilla-La Mancha y Toledo

Lo primero que hay que tener en cuenta para poder desgravar el alquiler en la Declaración de la Renta 2025 siendo de Castilla-La Mancha es saber si contamos con los requisitos para poder hacerlo. En caso de cumplir con las condiciones, puede suponerte un gran ahorro en la cantidad a ingresar o un incremento importante en la que te devuelven.

Si eres menor de 36 años, tienes tu residencia habitual en Castilla-La Mancha, pasas en Toledo o cualquier otra provincia más de 183 días al año, te puedes deducir el gasto de tu vivienda de alquiler. Lo normal es que puedas desgravar el 15% del gasto del alquiler con un máximo de 500 euros, pero hay varios casos en los que la cantidad puede subir.

Archivo - Una persona cumplimenta la declaración de la Renta / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Hasta un 20% del precio del alquiler te puedes ahorrar, con un máximo de 612 euros, si tu domicilio habitual está en un pueblo con una población reducida, es decir, menos de 2.500 habitantes. Otra opción es que tu casa se encuentre en una localidad de entre 2.500 y 10.000 habitantes, y que esté a una distancia mayor de 30 kilómetros de un municipio con más de 50.000 habitantes.

Si cumples estos requisitos y resides en Castilla-La Mancha, solo necesitarás el número de identificación fiscal de tu casero para consignarlo en la liquidación del IRPF. Además, la base de tu renta menos el mínimo por descendientes no puede superar los 12.500 euros, o a los 25.000 en rentas conjuntas.

Otras situaciones en las que puedes deducirte el 15% del precio por el alquiler de tu vivienda en la Renta, con un límite de 500 euros son: que esa vivienda habitual esté vinculada a determinadas operaciones de dación en pago, que seáis una familia numerosa, monoparentales o seas una persona con discapacidad.

Cómo desgravar el alquiler en la Declaración de la Renta 2025 en Castilla-La Mancha y Toledo

Una vez que sabemos que cumplimos con los requisitos para desgravar el alquiler en la Declaración de la Renta 2025 en Castilla-La Mancha y Toledo, llega el momento de empezar el proceso. Es recomendable tener a mano para esta operación el NIF del casero, la cuenta con la cantidad total que has pagado en el año con la vivienda y tu contrato de alquiler.

Tienes que entrar en Renta Web e identificarte, una gestión que puedes hacer a través de Cl@ve, certificado o referencia. Cuando tienes abierto tu borrador, tienes que buscar el apartado de deducciones autonómicas, que lo encontrarás en la sección de apartados de la declaración junto con otros desplegables: deducciones generales y familiares.

Cuando pinchas en ese apartado, te saldrá directamente las de tu comunidad autónoma, en este caso las de Castilla-La Mancha y, por tanto, las de los vecinos de la provincia de Toledo. Ahí tienes que buscar la que se corresponde con tu situación de alquiler, ya sea la de menos de 36 años, familia numerosa o cualquier otra. Después, te tocará introducir el NIF del arrendador y el importe total que has pagado tú.

El programa debe realizar la cuenta de la deducción. Por tu parte, solo te quedará comprobar en el resumen que es así y que tienes el resultado con la resta en el resumen final de la Declaración de la Renta. El último paso será validar y presentar.