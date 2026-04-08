PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS
Pelea por el control de la terraza del Crucero de Toledo: hasta cuatro licitadores han pujado por ella
Es la única de los seis negocios presentados a licitación que ha recibido más de una oferta
Después de un largo proceso administrativo parece que, a priori, el Ayuntamiento de Toledo logrará adjudicar los seis quioscos con terrazas en diferentes lugares emblemáticos de la ciudad. Todo ello después de que los seis negocios tuvieran, al menos, una oferta para su explotación durante los próximos cinco años.
Los negocios que han entrado en este proceso de licitación son, en concreto, las terrazas del Miradero, Recaredo, Caracena, Corralillo de San Miguel, así como la de la Avenida del Madroño (en Valparaíso) y la del parque del Crucero.
La terraza del parque del Crucero ha sido la única con más de una puja
La realidad es que, si la adjudicación sigue su trámite sin problemas, cinco de las seis terrazas continuarán siendo explotadas por las mismas empresas de Hostelería que hasta ahora. Todas menos la del parque del Crucero, en la que han pujado hasta cuatro empresarios diferentes.
Entre ellos se encuentran sus actuales gestores, 'Kiosko Salto del caballo SL', quienes regentan el negocio desde 1989. A su oferta hay que sumarle la de otros cinco competidores que son los duelos del restaurante Nuevo Almacén y Calambito, el dueño del extinto negocio de Tarambana, así como otras dos ofertas postuladas por Antonio Herrera Suárez y por María Elena López de las Heras.
Pujas para el control de los próximos cinco años
Los empresarios que logren hacerse con estos negocios serán encargados de los mismos durante los próximos 60 meses, es decir, cinco años. Las rentas mensuales varían notablemente en función de la ubicación. Con ello, se parte de los 1.000 euros para los lotes del Madroño o el Crucero, hasta cerca de 2.900 euros mensuales en el Paseo del Recaredo.
Además, en algunos de los lotes se incluyen obligaciones de jardinería por parte de los adjudicatarios. Ese es el caso, por ejemplo, de la terraza del Corralillo, en la que el mantenimiento anual de las jardinerías está valorado en 10.000 euros anuales.
Otro caso similar es el del Miradero, donde esta obligación asciende hasta los 20.000 euros anuales. O, por ejemplo, también en el Corralillo, la adjudicataria se encargará del arreglo de las escaleras que, actualmente, están deterioradas.
Óptimas condiciones para su uso
Todos estos negocios no requieren de actuaciones previas para su apertura, puesto que todos ellos son negocios que, a día de hoy, están operativos y en perfectas condiciones para comenzar a trabajar en ellos.
Una situación que, por ejemplo, no ocurre en el caso de la Casa del Corcho del parque de la Vega en Toledo, que se encuentra cerrada temporalmente.
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