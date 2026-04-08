La ocupación hotelera en Toledo roza el lleno total: supera el 90% gracias a la Semana Santa

El sector hotelero de Toledo ha vivido uno de sus mejores momentos gracias a la Semana Santa. En concreto, ha llegado al 90,3% de ocupación, un 5 por ciento más que el año pasado, tal y como ha detallado esta mañana el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez.

Sus declaraciones han tenido lugar durante la presentación de la XXIX Batalla de Órganos, incluida en el programa musical del VIII Centenario de la Catedral Primada. Velázquez ha incidido en que "había muchas ganas de Semana Santa", después de que en los dos años anteriores se suspendieran algunas de las procesiones más importantes debido a la climatología.

La Semana Santa ha traído una "ocupación completa" en Toledo

En este sentido, el regidor ha señalado que esa expectación se ha traducido en una "importantísima afluencia de público", que se ha podido notar tanto en las calles como en el volumen de vehículos y visitantes durante todas las horas del día.

"Podemos decir que ha sido, para el sector hotelero, una de las mejores Semanas Santas que se han conocido, al menos de las mejores en los últimos años", ha destacado Velázquez. Y sí, porque el aumento de cinco puntos en este aspecto ha supuesto una "ocupación completa".

Las procesiones en Toledo hoy, Jueves Santo de la Semana Santa 2026: horarios y recorridos en uno de los días con más actividad / Nuestra Señora del Amparo

Asimismo, el alcalde ha indicado que estas cifras corroboran la percepción vivida en la ciudad durante las procesiones y ha mostrado su satisfacción. Por otra parte, también ha reconocido que este éxito requiere de "un trabajo muy importante de gestión", sobre todo en materia de movilidad.

Una valoración positiva en toda la provincia

Además, Velázquez ha aprovechado para valorar diferentes medidas que se han tomado durante la Semana Santa, como el aparcamiento de Peraleda, que ha estado "completamente lleno". Su función era la de recibir las autocaravanas de los visitantes, en un fenómeno cada vez más común que se conoce como caravaning. De esta manera, dicho aparcamiento ha recibido incluso más autocaravanas que el año pasado.

Por otro lado, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha hecho una valoración "muy positiva" de la Semana Santa en la provincia, resaltando de nuevo el buen tiempo que se ha vivido tras varios años marcados por las lluvias. "Este año la alegría ha sido manifiesta en todos los municipios donde se ha podido celebrar esta festividad", ha afirmado.

Impacto positivo en muchos puntos de vista

Cedillo ha destacado el impacto positivo de estas fechas no solo desde un punto de vista cultural y religioso, sino también económico, ya que, según sus palabras, "la Semana Santa no solamente fe y tradición, sino que también contribuye a un enriquecimiento de todos los municipios y de toda la provincia en general".

Por último, ha vuelto a hacer un inciso en esto último, anunciando que tanto hoteles como restaurantes han alcanzado niveles máximos de ocupación, reflejando el tirón turístico que tiene esta celebración en una ciudad como Toledo.