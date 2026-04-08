Cómo ahorrar en la declaración de la renta: un gestor te explica cómo aprovechar todas las deducciones

El plazo para presentar Declaración de la Renta 2025-2026 ya está en marcha desde hoy 8 de abril y, como cada año, miles de contribuyentes se enfrentan a una de las gestiones fiscales más importantes. En Castilla-La Mancha, y en concreto en Toledo, el margen para ahorrar es amplio: existen decenas de deducciones que, bien aplicadas, pueden marcar la diferencia entre pagar más o incluso recibir una devolución mayor.

Sin embargo, no siempre se aprovechan. Carlos Sánchez, economista y asesor fiscal de la asesoría Camher, advierte de que el principal problema no está en la falta de beneficios fiscales, sino en el desconocimiento. “No se podría decir que muchas, pero sí más personas de las que deberían ser, principalmente porque confirmar el borrador es algo muy cómodo. Pero en el borrador la Agencia Tributaria no puede incluir muchas de las deducciones por no tener la información necesaria”, explica.

En total, los contribuyentes de la región pueden aplicar hasta 47 deducciones: 27 autonómicas y más de 20 generales. “Son muchas y con diferentes motivos y requisitos, lo cual supone muy difícil la aplicación por alguien lego en la materia”, añade Sánchez, que insiste en la complejidad del sistema y en la importancia de conocer bien cada caso.

Deducciones que pasan desapercibidas

Entre las más desconocidas, destacan las relacionadas con la mejora de la eficiencia energética en viviendas. “Detectamos bastantes problemas por el desconocimiento de su funcionamiento para deducirse la inversión en obras que mejoren la eficiencia energética, como las placas solares, instalación de aerotermia, incluso obras de rehabilitación o sustitución de ventanas en algunos casos”, explica.

En el caso concreto de Castilla-La Mancha, también hay deducciones que no aparecen automáticamente en el borrador. “Existen varias deducciones que no se aplican directamente, como las de residencia habitual en zonas rurales con despoblación o con predominio agrícola, que en algunos casos son importantes y no tienen límites de renta para ingresos bajos”, subraya.

Junto a estas, hay otras más conocidas pero igualmente relevantes, como las relacionadas con el alquiler de vivienda. En términos generales, pueden beneficiarse quienes firmaron su contrato antes de 2015, mientras que a nivel autonómico existen distintas modalidades según el perfil del contribuyente: jóvenes, familias numerosas, monoparentales o personas con discapacidad.

Familias, trabajadores y autónomos

El sistema fiscal contempla también ventajas específicas para determinados colectivos. En el caso de las familias con hijos, se aplican reducciones en la base imponible por cada miembro, además de deducciones autonómicas vinculadas a gastos como guardería o libros de texto.

Para trabajadores por cuenta ajena, Sánchez apunta a algunos conceptos que suelen pasar desapercibidos: “Por ejemplo, los gastos de cuotas de sindicatos o los gastos de seguros médicos”. En el caso de los autónomos, el margen de deducción es mayor, aunque también más complejo. “Tienen gastos específicos de su actividad que son deducibles y hay que analizarlos en cada caso”, indica.

Las "tres claves" del asesor para pagar menos

Más allá de las deducciones concretas, el asesor resume en tres ideas básicas cómo afrontar la declaración de la renta. La primera es la planificación: tener en cuenta las posibles deducciones antes de realizar inversiones o gastos.

La segunda, no dar por válido el borrador sin revisarlo. “La Agencia Tributaria desconoce las inversiones y actividades del contribuyente y no aplica muchas deducciones a las que se tienen derecho. Informarse es básico”, insiste.

Y la tercera, recurrir a asesoramiento profesional. “Lo más importante es buscar asesoramiento para no ‘quedarse fuera’ de esas posibles deducciones”, recalca.

Por último, Sánchez recuerda que contar con la documentación adecuada es fundamental para evitar errores o perder beneficios fiscales. “La documentación de las entidades bancarias es muy importante si hay inversiones financieras y las escrituras de compra y de venta si hay enajenación de inmuebles”, explica.

Con el inicio de la campaña, el mensaje es claro: revisar, informarse y no dejar pasar oportunidades. Porque, como resume el propio asesor, la clave está en “planificar con un profesional que sepa a qué deducciones se puede acceder y cómo hacerlo”.