Así es el nuevo simpecado que estrena el Rocío de Toledo y que se bendecirá en la Catedral Primada

Aunque la Semana Santa haya terminado, las grandes celebraciones siguen acompañando a la ciudad y este mismo mes se podrá vivir uno de los momentos más emocionantes del año. Las naves de la Catedral Primada de Toledo se convertirá un punto de encuentro para la tradición rociera el próximo 26 de abril. Será a las 12:00 horas cuando la Hermandad de la Virgen del Rocío vivirá la bendición de su nuevo simpecado, un punto de inflexión en su historia.

Así será la bendición del nuevo simpecado de la Hermandad de la Virgen del Rocío de Toledo

Fue hace menos de un año, cuando la Hermandad de la Virgen del Rocío de Toledo anunció que iban a estrenar un nuevo simpecado en 2026 con motivo de su 40 aniversario. Ahora se enfrentan a otro momento clave y emocionante en esta conmemoración con su bendición en la Catedral Primada, envuelta a la vez en su VIII Centenario.

Se trata de una ceremonia que podrá seguirse en directo, gracias a la retransmisión que harán desde 13 TV. Todos los fieles de la región podrán ser partícipes de este momento tan especial, tanto para la ciudad como para sus vecinos.

Romería y misa de la Hermandad de la Virgen del Rocío de Toledo en 2025 / Ayuntamiento de Toledo

Este nuevo simpecado está diseñado para sustituir al actual. En el caso del que van a remplazar, está bendecido por el cardenal Marcelo González, en una ceremonia que se celebró también en la Catedral el 10 de mayo de 1987.

Desde la Hermandad de la Virgen del Rocío de Toledo explicaron que intentaron repararlo en un primer momento, pero que no era posible. En mayo de 2025 argumentaron que: "Hemos valorado la posibilidad de restaurar el actual simpecado debido al notable deterioro que presenta, sin embargo, tras consultar con distintos profesionales, ningún bordador ha querido comprometerse a su reparación, ya que no se trata de una pieza bordada, sino confeccionada en tela". Hay que recordar que el anterior estaba confeccionado mediante una técnica conocida como repostero o recorte, muy complicada de recuperar.

La nueva que se bendice en la Catedral de Toledo el próximo 26 de abril, va a respetar el diseño original, que fue un trabajo del artista toledano Pablo Hungría. Bebe mucho de la tradición andaluza, con bordados en hilo de oro, realizados por el cordobés Francisco Mira, y la imagen de la Virgen del Rocío, obra del onubense David Valenciano.

Un simpecado es una insignia que en las procesiones andaluzas marcha delante de las cofradías de la Virgen. Lleva el lema "sine labe concepta", sin pecado concebida, fórmula religiosa referente a la inmaculada concepción de la Virgen María. Es el símbolo más importante y representativo de una hermandad rociera