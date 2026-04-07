El rincón de Castilla-La Mancha que protagoniza el nuevo tarro de Nutella y arrasa en los supermercados

La conocida marca de crema de untar, Nutella, ha lanzado al mercado una nueva edición limitada que ya se encuentra disponible en los supermercados españoles bajo el lema “Un buen día empieza en casa”. La campaña invita a redescubrir algunos de los rincones más especiales del país y a mirar el entorno con otros ojos.

Como no podía ser de otra manera, Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real, forma parte de esta iniciativa. Entre los 17 tarros decorados con enclaves singulares de toda España, la localidad manchega está representada por sus icónicos molinos de viento, un símbolo histórico y cultural que conecta con la tradición y el turismo local.

Esta edición limitada convierte cada desayuno en una experiencia única, permitiendo a los consumidores viajar con la imaginación a través de los paisajes más emblemáticos de España. No solo se ha fijado en Castilla-La Mancha, Nutella también ha lanzado tarros decorados con la Plaza Alta de Badajoz, el parque de El Retiro en Madrid, Santiago de la Ribera en Murcia o Portocolom en las Islas Baleares.

Museo de Sara Montiel en un molino en Campo de Criptana, en Ciudad Real / Turismo de Castilla-La Mancha

Los molinos de Campo de Criptana, un símbolo de Castilla-La Mancha

En este municipio manchego, los molinos de viento son una de sus señas de identidad. Vinculados estrechamente a la obra “Don Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes, la mayoría de ellos datan de los siglos XVI y XVII, aunque algunos han sido reconstruidos o restaurados a lo largo del tiempo para mantener su valor histórico y turístico.

Se utilizaban originalmente para moler trigo y otros cereales aprovechando la fuerza del viento, contribuyendo a la economía agrícola local. Sin embargo, su característica arquitectura, con grandes aspas blancas y estructuras de piedra y adobe, muestran la tradición constructiva manchega y la adaptación al entorno ventoso de la zona. Hoy en día se han convertido en un atractivo turístico y varios de ellos se han convertido en museos, incluso uno de ellos lleva el nombre de una se sus vecinas más ilustres.

Sara Montiel, actriz y cantante que trabajó en películas de Estados Unidos y México, nació en Campo de Criptana. En 1991, fue nombrada Hija Predilecta de su localidad natal, en 2008 galardonada con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha y en 2010 recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. También fue galardonada la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

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Ubicado en el Molino Culebro, el Museo Sara Montiel es el espacio perfecto para los fans de la artista con más de 200 fotografías, vestuario, carteles, objetos personales y reliquias de la artista repartidos en varios niveles. En la entrada figura una frase que deja claro el espíritu del lugar: "Sara Montiel, gigante universal. La diva entre las divas".