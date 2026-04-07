Deducciones en la Renta 2025 en Castilla-La Mancha: cuáles puedes aplicar y cuáles son incompatibles

Desde mañana 8 de abril hasta el 30 de junio, se podrá realizar la Declaración de la Renta 2025-2026 en España, un momento que marca el año de muchos españoles. En función de la comunidad autónoma de residencia de cada ciudadano, puede tener unas deducciones u otras. Unas cuentas que pueden marcar grandes diferencias, tanta en la cantidad a pagar como la de devolver y que en Castilla-La Mancha hay que tener presente, para todos los vecinos de Toledo.

Estas son las deducciones en Castilla-La Mancha para la Declaración de la Renta

En total, los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y por tanto todos los de Toledo, tienen 27 deducciones propias en la Declaración de la Renta 2025-2026. Se tratan de descuentos relacionados con la situación familiar, la vivienda de alquiler o la despoblación rural.

Deducciones por la situación familiar en la renta

De las que más se suelen beneficiar los ciudadanos son todas las relacionadas con la situación familiar. Por nacimiento o adopción de hijos, puedes ahorrarte 100 euros (un hijo), 500 euros ( en caso de parto gemelar o adopción de dos niños a la vez) o 900 euros en caso de tres o más hijos (parto múltiple o adopción simultánea de tres o más).

El número de personas que forma la familia también marca la cantidad a deducir. En caso de pertenecer a una familia numerosa, la rebaja puede ser de 200 euros, si son de categoría general o de 400 euros en categoría especial, además de que si alguno de los miembros tiene una discapacidad del 65% o más, los importes suben a 300 y 900 euros respectivamente. En el caso de haber creado una familia monoparental, el ahorro es de 200 euros para el padre o la madre que tenga al 100% y en exclusividad un hijo a su cargo por el que no recibe una ayuda económica.

Contribuyentes realizando la Declaración de la Renta en la Agencia Tributaria. / La Provincia

La formación de los pequeños de la casa también pueden significar un ahorro en el pago o devolución de la Declaración de la Renta 2025-2026 para las personas de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, puedes cubrir el 100% de los gastos en libros de texto y el 15% de los gastos en enseñanza de idiomas como actividad extraescolar o refuerzo escolar. También se contemplan otras, como el paso de los niños por la guardería, con un 30% de deducción de esos gastos.

Deducciones por la vivienda en la renta

Las deducciones que más esperan los ciudadanos de Castilla-La Mancha y por tanto de Toledo son las que están relacionadas con la vivienda. Los menores de 36 años que alquilen una vivienda habitual podrá beneficiarse de un descuento del 15% en las cantidades pagadas, con un límite de 500 euros en ese beneficio. Además, en caso de que esa casa en la que reside se encuentre en un municipio de 2.500 a 10.000 habitantes a más de 30 kilómetros de una ciudad con más de 50.000 habitantes, el porcentaje sube al 20% y el límite a 612 euros.

También tendrán un 15% con un máximo de 500 euros las personas con el alquiler en Toledo de una casa siendo familia numerosa, familias monoparentales o personas con discapacidad.

Además, también hay deducciones por residencia habitual en zonas rurales. Se trata de un porcentaje de la cuota íntegra autonómica que varía según el tipo de zona y el tamaño del municipio. En zonas de extrema despoblación: el 25% en municipios de menos de 2.000 habitantes y el 20% en municipios de entre 2.000 y 4.999 habitantes. En zonas de intensa despoblación: el 20% y el 15% respectivamente. En zonas en riesgo de despoblación: el 15% y el 10%.

Deducciones por discapacidad en la renta

En caso de que la persona de Castilla-La Mancha que presenta la Declaración de la Renta 2025-2026 tenga una discapacidad del 65% o más, pueden tener una deducción de 300 euros. Eso sí, es un descuento incompatible con el de mayores de 75 años, que es de 150 euros.

Hacienda refuerza su asistencia preventiva para evitar errores en la Declaración de la Renta. / Ferran Sendra

Por el contrario, si eres una persona ascendiente o descendiente con una discapacidad, puedes beneficiarte de una reducción de 300 euros, siempre que se cumplan los requisitos del mínimo por ascendientes o descendientes del IRPF. Para los cuidadores de personas mayores de 75 años también es de 150 euros por cada ascendiente de esa edad. Además, por acogimiento sin recibir un sueldo de mayores de 65 años, tengan discapacidad o no, la rebaja puede ser de 600 euros por cada acogido que haya estado más de 183 días en la vivienda y sin recibir ayudas de la Junta de Castilla-La Mancha.

Un punto muy interesante para las personas que tengan mascotas de asistencia a su cargo es que pueden deducirse hata un 30% de los gastos en el veterinario o de vacunación. El límite es de 100 euros como máximo.

Es importante tener presente estas deducciones de las Comunidades Autónomas, porque pueden significar un ahorro importante. Si la declaración te sale a pagar, puedes reducir la cantidad que debes ingresar. En caso de que el resultado final sea de devolver, aumentan la cantidad que recibirás.

Si están interesados en que se te apliquen estos descuentos en tu renta, simplemente necesitas haber residido fiscalmente en Castilla-La Mancha durante 2025. Los vecinos de Toledo que hayan estado en la región más de 183 días, podrán beneficiarse de estas medidas. Una recomendación muy extendida es la de conservar facturas, certificados o cualquier tipo de justificantes que confirmen esa declaración.