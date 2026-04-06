Toledo cierra la Semana Santa con un Lunes de Pascua sin procesiones y retorno en carretera

Mientras que para muchos españoles el Lunes de Pascua marca el regreso a la rutina, en Toledo y Castilla-La Mancha la Semana Santa se alarga un día más. Este 2026 la jornada se vive como festivo regional que, al igual que el resto de la semana pasada, estará marcada por el buen tiempo: con temperaturas que ascenderán en la capital hasta los 30 grados.

A diferencia de en otras ciudades de España, donde todavía se celebran procesiones el Lunes de Pascua, en Toledo el calendario litúrgico cerró ayer Domingo de Resurreción, con la procesión de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría, además de la misa en la Catedral Primada. El Lunes de Pascua, conocido también como Lunes de la Octava de Pascua, mantiene el carácter religioso con celebraciones eucarísticas, pero sin actos procesionales en la ciudad.

Encuentro entre la Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado en la Plaza del Ayuntamiento / Ayuntamiento de Toledo

El Lunes de Pascua, pasado a ser un festivo regional

Este año, además, presenta una particularidad. El Lunes de Pascua ha pasado a ser festivo regional en Castilla-La Mancha, cuando tradicionalmente era una jornada festiva de carácter local en Toledo. El cambio corresponde a una reorganización del calendario: el festivo municipal se ha trasladado al 26 de noviembre con motivo del 40 aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. De este modo, el festivo se amplía a toda la comunidad autónoma en lugar de limitarse a la capital.

En la práctica, se traduce en un día más de descanso para muchas familias, especialmente en el ámbito educativo con el objetivo de conciliar con el calendario escolar. Aunque no hay grandes actos programados, el carácter inhábil de la jornada permite alargar unos días más las vacaciones escolares, con la vuelta a las aulas prevista para el 7 de abril. Lejos de las grandes celebraciones, el Lunes de Pascua en Toledo se vive de forma más tranquila que sirve como "transición" entre la intensidad de la Semana Santa y la vuelta a la normalidad.

Tras la resurrección de Jesucristo, esta jornada marca la vuelta a la vida normal con un significado más social y cultural que religioso, es un día menos solemne, con menos simbolismo religioso y más vinculado a la tradición popular. En muchas zonas de España, sobre todo en Cataluña, se vive de manera muy distinta al resto de la semana y donde se mantiene la tradición de la mona de Pascua, la cual consiste en que los padrinos regale este dulce a sus ahijados.

Fin a la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa

El Lunes de Pascua también coincide con el cierre de la operación retorno de Semana Santa. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha previsto cerca de 2,9 millones de desplazamientos en Castilla-La Mancha durante la Semana Santa, de los cuales 1,7 millones se concentran en la segunda fase del operativo, entre el 1 y el 6 de abril.

La provincia de Toledo ha sido, un año más, la que mayor volumen de tráfico ha registrado, con un total de 849.775 movimientos, de estos 522.825 previstos para esta segunda fase del operativo. Ante esta situación, Tráfico ha identificado varios puntos conflictivos en la red viaria, especialmente en las autovías A-4 y A-5, con especial atención a zonas como Maqueda o Cazalegas, donde son habituales las retenciones.

Para garantizar la seguridad y la fluidez, el dispositivo ha incluido medidas como carriles reversibles, itinerarios alternativos o restricciones a la circulación de vehículos pesados en determinados tramos y horarios.