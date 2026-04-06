Supermercados abiertos hoy en Toledo, lunes de Pascua festivo: horarios y tiendas

Las vacaciones de Semana Santa ya han terminado para muchas comunidades autónomas del país, pero hay algunas en las que este tiempo de desconexión se va a extender un día más. Y es que hoy, Lunes de Pascua, es festivo en distintas zonas de España, entre las que se incluye Castilla-La Mancha y, por lo tanto, Toledo.

Esta diferencia en el calendario festivo entre comunidades genera cada año dudas entre los consumidores sobre la apertura de supermercados y comercios. A diferencia de otros días de la Semana Santa en los que la actividad comercial se reduce notablemente, esta jornada presenta un escenario distinto en función de la normativa establecida.

La mayoría de los supermercados abren hoy en Toledo

En el caso de Toledo, la regulación permite la apertura de establecimientos en algunos festivos, en lo que se conoce como "festivos autorizados", por lo que muchos supermercados pueden operar con normalidad o con horarios adaptados. Esta realidad responde a la Orden 147/2025, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en octubre del año pasado.

Por esta razón, la mayoría de los supermercados, tiendas y otros establecimientos comerciales abrieron sus puertas el pasado Jueves Santo, y lo vuelven a hacer hoy, Lunes de Pascua. En cambio, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección permanecieron cerrados, al no incluirse en el calendario de festivos autorizados.

Archivo - Tienda de Carrefour. / CARREFOUR - Archivo

Por lo tanto, los establecimientos de grandes cadenas como El Corte Inglés, Carrefour, Día o Alcampo permanecerán abiertos durante el día de hoy. El horario de apertura suele coincidir con el habitual, aunque si existe algún cambio se puede consultar en las páginas webs de cada cadena.

Será a partir del martes, día 7 de abril, cuando todos los comercios retomen su actividad habitual hasta el próximo festivo en Castilla-La Mancha, que será el viernes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador.

Mercadona permanecerá cerrado durante el Lunes de Pascua

Sin embargo, los establecimientos de Mercadona, la cadena de supermercados más conocida a nivel nacional, en Toledo permanecerán cerrados. Como suele ser habitual, la cadena liderada por Juan Roig, mantiene su política de respetar los festivos y domingos para dar descanso a sus trabajadores.

De esta forma, Mercadona cierra sus puertas en todas las comunidades autónomas donde el día de hoy es festivo: Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra, País Vasco y, por último, Castilla-La Mancha.

"Festivos autorizados" en Castilla-La Mancha

La Orden 147/2025, anunciada en octubre por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, estableció los siete domingos y cinco días festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en la comunidad durante este 2026.

Así, se determinó que los comercios podrán abrir el Jueves Santo; Lunes de Pascua; el 15 de agosto, Virgen de la Asunción; el 12 de octubre, Fiesta Nacional; y el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Asimismo, podrán permanecer abiertos los domingos 28 de junio; 29 de noviembre; y 13, 20 y 27 de diciembre.