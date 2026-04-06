AGENCIA TRIBUTARIA
Renta 2025: los consejos de la asesora fiscal de Toledo para presentar la declaración sin errores
Las fechas y la revisión de todos los datos fiscales son algunas de las grandes claves para presentarla sin ningún fallo
Del 8 de abril al 30 de junio se podrá presentar vía telemática la declaración de la renta de 2025. Con ella, llegan para muchos contribuyentes las dudas, en especial para aquellos que es su primera vez o tienen alguna modificación importante con respecto al ejercicio anterior. Es en este contexto cuando las asesorías toman fuerza y son vitales para decenas de miles de españoles, que acuden a ellas para que los expertos la presenten en su lugar.
Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio). En el caso de aquellos que la quieran presentar presencialmente en una oficina, las fechas clave son: 1 de junio hasta el 30 de junio. La solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.
María Hernández es asesora de MH Mora Laboral, en Toledo. Nos explica cuáles son claves que todos debemos saber para presentar la declaración de la renta sin ningún tipo de fallo, ¡léelo detenidamente para que no se te pase nada!
¡Ojo! Claves para presentar la declaración de la renta sin ningún fallo
- No confirmes el borrador sin revisarlo: Hacienda trabaja con datos que no siempre están completos o actualizados. Confirmar sin revisar puede hacer que pierdas deducciones o incluso que declares ingresos incorrectos.
- Revisa bien tus datos personales y familiares: cambios como hijos, estado civil o discapacidad impactan directamente sobre el resultado. Un dato mal reflejado puede suponer pagar de más o perder beneficios fiscales.
- Ojo con los ingresos de más de un pagador: es uno de los puntos que más sorpresas genera. Tener varios pagadores suele implicar menor retención, y por tanto, una posible regularización al presentar la renta.
- No olvides las deducciones autonómicas: muchas se desconocen y varía según la comunidad autónoma: alquiler de vivienda habitual, familia numerosa, nacimientos o adopción de hijos, residencia en zonas de riesgo de despoblación, entre otras. Revisarlas puede suponer un ahorro significativo en el resultado final de la declaración.
- Venta de vivienda, atención a la ganancia patrimonial: la venta de un inmueble puede generar una ganancia patrimonial que debe declararse correctamente en la renta. Es importante calcular bien la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión, incluyendo gastos asociados (notaría, registro, impuestos, etc.). Además, existen posibles exenciones, como la reinversión en vivienda habitual o para mayores de 65 años, que conviene analizar para optimizar el resultado fiscal.
- Autónomos, solo gastos reales y justificables: es clave incluir todos los gastos deducibles, pero siempre con criterio. Hacienda está poniendo el foco en gastos dudosos, especialmente en partidas sensibles. Además, no hay que olvidar las amortizaciones, que permiten deducir el coste de forma progresiva, siempre que estén correctamente aplicadas y documentadas. Un error en este punto puede derivar en regularizaciones y sanciones.
- Revisa las inversiones y movimientos financieros: venta de acciones, criptomonedas o fondos de inversión deben declararse correctamente.
- Comprueba las retenciones aplicadas: compruébalas con tus nóminas o con el certificado de retenciones facilitado por la empresa.
- No dejes la declaración para el último momento: hacerla con tiempo permite detectar errores, recopilar documentación y, si es necesario, buscar asesoramiento profesional.
- Ante cualquier duda, consulta antes de presentar: rectificar una declaración presentada implica tiempo y posibles costes. Prevenir siempre es más eficiente que corregir.
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