Renta 2025: los consejos de la asesora fiscal de Toledo para presentar la declaración sin errores

Del 8 de abril al 30 de junio se podrá presentar vía telemática la declaración de la renta de 2025. Con ella, llegan para muchos contribuyentes las dudas, en especial para aquellos que es su primera vez o tienen alguna modificación importante con respecto al ejercicio anterior. Es en este contexto cuando las asesorías toman fuerza y son vitales para decenas de miles de españoles, que acuden a ellas para que los expertos la presenten en su lugar.

Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio). En el caso de aquellos que la quieran presentar presencialmente en una oficina, las fechas clave son: 1 de junio hasta el 30 de junio. La solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.

María Hernández es asesora de MH Mora Laboral, en Toledo. Nos explica cuáles son claves que todos debemos saber para presentar la declaración de la renta sin ningún tipo de fallo, ¡léelo detenidamente para que no se te pase nada!

¡Ojo! Claves para presentar la declaración de la renta sin ningún fallo