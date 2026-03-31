Toledo rehabilita el pabellón de la Escuela de Gimnasia dañado en 2025: fechas, presupuesto y en qué consisten las obras

Una de las grandes peticiones de los vecinos de Toledo por fin va a ser solventada, como las obras del Parque de la Vega. El pabellón de la Escuela de Gimnasia, con el nombre de Gonzalo Pérez de Vargas en honor al deportista de balonmano, será rehabilitado tras los "graves daños" sufridos en marzo de 2025. El temporal de lluvias causó inundaciones en el recinto a los pocos días de su inauguración.

Toledo rehabilitará el pabellón de Gonzalo Pérez de Vargas

En marzo de 2025, un fuerte temporal de lluvias causó daños en diferentes puntos de España y Toledo no se libró, con importantes destrozos en espacios de la ciudad. Uno de los más afectados fue el pabellón de la Escuela de Gimnasia, con inundaciones en el recinto solo unos días después de su inauguración. Ahora, el ayuntamiento va a destinar 100.400 euros a su reparación.

El Ayuntamiento de Toledo ha licitado este proyecto de renovación y este presupuesto de más de 100.000 euros se va a dedicar a reparar gran parte del pavimento deportivo del pabellón, una de las partes más dañadas tras las lluvias. Está fabricado en madera de haya, además de las siete puertas del edificio.

Gracias a la reparación del pabellón de Gonzalo Pérez de Vargas en Toledo se van a sustituir los 450 metros cuadrados del pavimento. Van a ser en las mismas características de antes del temporal de lluvias, así que volveremos a verlas en madera de haya.

El pabellón de Gonzalo Pérez de Vargas en Toledo va a sustituir los 450 metros cuadrados del pavimento / Ayuntamiento de Toledo

En las obras de reparación del pabellón de la Escuela de Gimnasia se van a optimizar al máximo los recursos. Por ejemplo, en la superficie que no se vaya a utilizar para los deportes o sean de transición se va a cambiar por pavimento vinílico. En concreto, van a ser 94,50 m2 de este material, que además es fácil de conservar en buen estado y es más económico que el de madera.

Se trata de un proyecto de reparación que ha realizado los estudios de arquitectura AMA y AIA, las empresas que quieran realizarlo tendrán hasta el 20 de abril para presentar sus propuestas y ejecutar la rehabilitación. Estas obras también cuentan con pintar algunos parámetros verticales, además de realizar pequeñas actuaciones en las zonas ajardinadas del exterior. Todo pensado para mejorar hasta el mínimo detalle este espacio de la ciudad de Toledo y que vuelvan a disfrutarlo los vecinos.

En la misma línea, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, visitó esta semana el pabellón de San Lázaro. Destacó la recuperación de esta histórica instalación deportiva por su importancia tanto para la práctica deportiva “como para la conservación del patrimonio y la mejora de la calidad de vida en este barrio”.

En este sentido, el alcalde ha subrayado que la reapertura del pabellón “no es solamente la recuperación de una instalación deportiva, sino algo que va mucho más allá, estrechamente vinculado a la historia de la ciudad de Toledo, especialmente a la tradición del deporte militar y del deporte en su conjunto”.

Además, el pasado febrero, el Ayuntamiento de Toledo ya reparó con medios propios las goteras de los pabellones de La Legua y el Javier Lozano. En este caso, fueron daños causados por las fuertes lluvias de este año.