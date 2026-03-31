Ni Sevilla ni Madrid: Toledo es el destino favorito en España para viajar durante Semana Santa

La Semana Santa es una fecha especial en la que muchos españoles aprovechan para irse de vacaciones. Con dos festivos nacionales, jueves y viernes, antes del fin de semana, es una oportunidad de oro para conocer nuevos destinos o repetir aquellos que ya nos encandilaron. A pesar de lo que muchos puedan creer, lo cierto es que el lugar favorito para visitar en nuestro país durante estas fechas, por segundo año consecutivo, es Toledo.

Toledo es la ciudad favorita de los españoles para visitar en Semana Santa

Durante la Semana Santa de 2026, Toledo será la ciudad más visitada por los españoles, aunque no tenga costas o una celebración cofrade tan conocida como la de Sevilla o Málaga. Según el Barómetro Turístico de Semana Santa de GuruWalk, a pesar de que los destinos internacionales tienen un gran número de reservas, la capital regional de Castilla-La Mancha repite un año más como el preferido de los viajeros españoles, con el 9% de las reservas nacionales en esta conocida agencia de tours turísticos.

En segunda posición aparece Madrid, con el 8% de las reservas, después está Granada, con el 6% y Bilbao, con el 5%. Toledo no solo encabeza el ranking de ciudades españolas. En la clasificación mundial de visitantes está en el puesto 17, situándose por delante de otras muy populares a nivel internacional como Milán, Atenas o Estocolmo.

Esta es la opinión de los turistas de todo el mundo sobre Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Según los datos de este informe, España mantiene el primer puesto entre sus propios residentes pese al crecimiento de las reservas de fuera de nuestro país. El estudio refleja que el viajero nacional es cada vez más internacional, con el 81% de las reservas fuera, seis puntos más que en 2025.

Con el 19% de las reservas, España registra reservas en 96 ciudades repartidas por las 17 comunidades autónomas. Un dato que demuestra una variedad territorial muy superior a la de otros países, con Toledo, como uno de los principales atractivos del turismo de interior durante esta primavera. Incluso, supera y duplica las reservas que se han registrado en Barcelona (5%), el punto más visitado cada año por los turistas en nuestro país.

Los datos del barómetro se han conseguido a través de las reservas realizadas por los viajeros con origen en España para actividades programadas entre el 29 de marzo y el 6 de abril de 2026. Los datos han sido recogidos a fecha de 17 de marzo de 2026.

En el plano de las Comunidades Autónomas, la más visitada será Andalucía, con el 19% de las reservas. Le sigue Castilla y León con el 13% de las citas y en tercera posición ya está de nuevo Castilla-La Mancha con el 10%, empatada con el País Vasco que tiene el mismo porcentaje, por encima de otras populares como la Comunidad de Madrid o Cataluña. Para los visitantes a la región manchega, Toledo tiene un peso muy importante y concentra casi todos los datos, siendo uno de los puntos que marca la diferencia con otras ciudades.