El pueblo de Pedro Almodóvar está a dos horas de Toledo y tiene una de las Semanas Santas más emocionantes

Escondida en un pequeño rincón de la provincia de Ciudad Real, la localidad de Calzada de Calatrava es conocida, en parte, por ser la cuna del reconocido cineasta Pedro Almodóvar, pero también alberga una de las celebraciones de Semana Santa más intensas y emotivas de toda Castilla La-Mancha.

A poco más de dos horas de Toledo, este pequeño municipio que cuenta con menos de 4.000 habitantes, combina tradición, devoción y un fuerte sentimiento comunitario que se refleja en cada uno de sus actos procesionales, atrayendo tanto a visitantes como a fieles que regresan cada año para vivir esta experiencia única.

La Ruta de la Pasión Calatrava: Fiesta de Interés Turístico Nacional

Sin duda alguna, la Ruta de la Pasión Calatrava se ha convertido en una de las propuestas más singulares de la Semana Santa española. Esta ruta articula en un mismo acto cultural y religioso las celebraciones de diez municipios del Campo de Calatrava, entre los que se encuentra Calzada de Calatrava. Además, esta tradición aspira a dar el santo al reconocimiento internacional para su edición del próximo año, apoyándose en su identidad propia.

Uno de los elementos más reconocibles de la ruta es la figura de los "armaos", soldados romanos que desfilan con armaduras, lanzas y cascos, recreando pasajes de la Pasión con una estética muy característica del territorio calatravo.

Junto a ellos, el estruendo de los tambores marca momentos clave como las rompidas de la hora, donde cientos de personas sincronizan el ritmo en una expresión colectiva que mezcla solemnidad y sobrecogimiento. Además, la implicación vecinal es uno de los pilares fundamentales de la Ruta de la Pasión Calatrava.

Cofradías, hermandades y asociaciones locales sostienen una tradición que se transmite de generación en generación, garantizando su continuidad. Esa participación no se limita solo a los desfiles, sino que abarca la organización, la música, la indumentaria y la conservación de los pasos procesionales.

Una tradición cada Viernes Santo: El Juego de las Caras

Declarado Bien de Interés Cultural en categoría de Bien Inmaterial por el Gobierno de Castilla-La Mancha, El Juego de las Caras es una de las tradiciones más especiales que existen durante la Semana Santa en toda España. Este juego centenario convierte, cada Viernes Santo, la Plaza de España en un lugar de reunión, sin escenario ni guion, donde un pueblo se reúne para compartir un gesto antiguo, cargado de memoria.

Todo comienza después de la Procesión del Encuentro, dentro de la mencionada Ruta de la Pasión Calatrava. Tras ella, los vecinos regresan a la plaza. A continuación, se dibujan círculos en el suelo. En cada corro, un jugador, conocido como el "punto", deposita su apuesta. La banca la iguala.

Juego de las Caras en Calzada de Calatrava / EFE

Posteriormente, el subastador levanta la mano y lanza dos monedas antiguas, llamadas "piezas". Si salen dos cruces, gana el punto. Si salen dos caras, gana la banca. Si aparece una de cada, se debe repetir la tirada. Un juego simple, donde la tradición y el disfrute se combinan para seguir celebrando cada año el Viernes Santo.

En Calzada de Calatrava, el Juego de las Caras no es un espectáculo sin más. Es una tradición familiar. Las monedas que se utilizan en el juego pasan de mano a mano como se pasan las recetas, los refranes o las canciones antiguas.

Procesiones en Calzada de Calatrava

La Ruta de la Pasión Calatrava se entiende como una experiencia compartida entre localidades como Almagro, Bolaños de Calatrava, Moral de Calatrava o Miguelturra, entre otras. Las procesiones y eventos se suceden entre localidades, destacando en Calzada de Calatrava las siguientes: