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Las procesiones en Toledo hoy, Martes Santo de la Semana Santa 2026: horarios y recorridos en uno de los días con más actividad

El Martes Santo de Toledo durante esta Semana Santa de 2026 contará con tres procesiones por las calles de la ciudad

Las procesiones en Toledo hoy, Martes Santo de la Semana Santa 2026: horarios y recorridos en uno de los días con más actividad

Las procesiones en Toledo hoy, Martes Santo de la Semana Santa 2026: horarios y recorridos en uno de los días con más actividad / Semana Santa de Toledo

Regina Ruiz

La Semana Santa de Toledo encara otro de sus días grandes: el Martes Santo. En total, veremos por las calles de la ciudad tres procesiones en el día de hoy. Es una de las jornadas con más actividad para la capital regional y, por tanto, una de las más esperadas para los vecinos.

Las procesiones del Martes Santo en la Semana Santa de Toledo 2026

Durante este Martes Santo de la Semana Santa de Toledo 2026, serán tres las procesiones que llenen las calles de la ciudad: Antigua, Ilustre y Real Cofradía de la Santa Caridad, Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo del Amor y Cofradía del Santísimo Cristo de los Ángeles. Desde las 21:30 horas de la tarde, hasta altas horas de la madrugada, se podrá disfrutar de este momento de devoción.

La primera cofradía toledana que saldrá en su estación de penitencia será la Santa Caridad, conocida por ser la más antigua de España. Fundada en el año 1085, en 2025 vivió su 940 aniversario y sigue siendo una de las más queridas por los vecinos de la ciudad. A las 21:30 saldrá de su templo, la Parroquia de Santas Justa y Rufina, y su recorrido tras ese emocionante momento será:  Plaza de la Ropería, Toledo Ohio, Comercio, Plaza de Zocodover, Travesía de Santa Fe, Santa Fe, Cervantes, Bajada de Alcántara, Paseo del Carmen, salida por Puerta de Doce Cantos, salida por Puerta de Doce Cantos, Cervantes, Postigo de los Doce Cantos, Paseo de Cabestreros, Plaza de San Lucas, San Lucas, San Juan de la Penitencia (responso), Cuesta de San Justo, Plaza de San Justo, Sixto Ramón Parro, Chapinería, Plaza de las Cuatro Calles, Comercio, Toledo Ohio y ya de regreso a su iglesia.

La Cofradía de la Caridad de la Semana Santa de Toledo es la más antigua de España

La Cofradía de la Caridad de la Semana Santa de Toledo es la más antigua de España / Cofradía de la Caridad

La Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo del Amor será la segunda hermandad que realice su estación de penitencia durante el Martes Santo de Toledo. A las 22:00 horas de la noche, podremos verla salir del Convento de Santa Isabel. Tras ese momento, el recorrido de la procesión será: Santa Isabel, Plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Trinidad, Plaza de El Salvador, Rojas, Aljibillos, Plaza de Valdecaleros, San Pedro Mártir, San Clemente, San Román, Plaza de Padilla, Escaleras de Padilla, Plaza Santo Domingo el Antiguo, Santa Leocadia, Plaza de la Merced, Plaza de Buzones, Buzones, Plaza de Santo Domingo el Real, Cobertizo de Santo Domingo el Real, Cobertizo de Santa Clara, Plaza de Santa Clara, Callejón del Abogado, Alfileritos, Plaza de San Vicente,  Alfonso X el Sabio, Navarro Ledesma, Plaza Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Arco de Palacio, Ayuntamiento, Santa Isabel y vuelta al convento.

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Por último, las calles de Toledo verán el emocionante recorrido de la Cofradía del Santísimo Cristo de los Ángeles. A las 23:00 horas, será el inicio desde la Iglesia del Convento de las Gaytanas. Tras su salida triunfal, veremos el camino de: Plaza de San Vicente, Calle Cardenal Lorenzana, Calle Navarro Ledesma, Calle Alfonso X el Sabio, Plaza Padre Juan de Mariana, Callejón de Jesús y María, Calle Trinidad, Calle Arco de Palacio, Plaza del Ayuntamiento, Calle Cardenal Cisneros, Calle Sixto Ramón Parro, Plaza Mayor, Calle Tornerías, Plaza del Solarejo, Calle Comercio, Plaza de Zocodover, Calle Sillería, Calle Alfileritos, Plaza de San Vicente y vuelta a su templo.

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