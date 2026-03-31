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MASTERCHEF

Cuántas estrellas Michelin tiene El Bohío, el restaurante de Pepe Rodríguez en Illescas (Toledo)

El restaurante El Bohío, liderado por el chef Pepe Rodríguez, destaca por su cocina tradicional manchega con toques modernos

Pepe Rodríguez, jurado de Masterchef y propietario de El Bohío en Illescas, Toledo

Pepe Rodríguez, jurado de Masterchef y propietario de El Bohío en Illescas, Toledo / RTVE

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Toledo

Este lunes se estrenó una nueva temporada de MasterChef en La 1 de Televisión Española, y ya van 14. Es la primera vez desde 2013, cuando se emitió la primera edición del concurso, que Samantha Vallejo-Nágera no forma parte del jurado. A pesar de este cambio, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez continúan como jueces, evaluando a los participantes en aspectos como técnicas culinarias, presentación de los platos, creatividad y adaptación a los distintos retos.

La experiencia de ambos jueces es reconocida fuera de bambalinas: Jordi Cruz, propietario del restaurante ABaC de Barcelona, que desde noviembre de 2017 cuenta con tres estrellas Michelin, mientras que Pepe Rodríguez no solo es un rostro familiar para los espectadores, sino también un chef de prestigio con su propio restaurante, El Bohío, situado en Illescas, en la provincia de Toledo. Este restaurante mantiene una estrella Michelin desde 1999, que destaca por su cocina tradicional manchega "desde que mi abuela Valentina encendió los fogones en 1934".

Pepe Rodríguez empezó a trabajar en El Bohío a los 17 años

Pepe Rodríguez empezó a trabajar en El Bohío a los 17 años / EL BOHÍO

Así es El Bohío, el restaurante de Pepe Rodríguez en Illescas

La guía Michelin destaca de El Bohío que es “un restaurante que ha sabido adaptarse a nuestros tiempos y está enamorando a sus comensales”. Aunque hoy se presenta alegre, renovado y entregado a las exigencias culinarias más actuales, conserva el carácter familiar de aquel primitivo mesón de carretera que abrió la abuela Valentina, cuyo nombre evocaba sus raíces cubanas.

Es imposible hablar de El Bohío sin mencionar a su paladín tras los fogones, el televisivo chef Pepe Rodríguez, que defiende el ADN de esta tierra recuperando el legado culinario de La Mancha y adaptando sus sabores y productos a nuestros días. Todo ello siempre con fidelidad a una frase que define su filosofía: “La cocina de siempre, vista con los ojos de hoy”.

Entre sus platos de referencia destacan las lentejas con butifarra y el gazpacho manchego, así como reinterpretaciones modernas como la pringá del cocido, la berza y su caldo. Además, los comensales pueden solicitar la famosa tapa extra de callos, disponible en cualquiera de sus menús: Tradicional, Temporada o Degustación.

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El Bohío, ubicado en Illescas, Toledo, mantiene una estrella Michelin, reconocimiento que confirma la calidad, creatividad y excelencia de su propuesta gastronómica. La tradición familiar, iniciada por la abuela Valentina en 1934, "se combina con innovación, generando una experiencia culinaria que respeta la esencia de la cocina manchega pero con técnicas y presentaciones modernas que conquistan tanto a locales como a visitantes".

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