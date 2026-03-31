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La Diputación de Toledo activa su programa de respiro familiar con 200 plazas en campamentos inclusivos

La convocatoria incluye 200 plazas distribuidas en diez turnos de fin de semana entre mayo y octubre para personas con discapacidad y enfermedades raras

La Diputación de Toledo activa su programa de respiro familiar con 200 plazas en campamentos inclusivos

La Diputación de Toledo activa su programa de respiro familiar con 200 plazas en campamentos inclusivos / Diputación de Toledo

María Saiz

María Saiz

La Diputación de Toledo vuelve a poner el foco en el apoyo a las familias y en la inclusión social con una nueva edición del programa de respiro familiar, que en 2026 ofrecerá 200 plazas en campamentos dirigidos a personas con discapacidad y enfermedades raras. La iniciativa, cuyo plazo de solicitud ya está abierto, busca dar respuesta a una doble necesidad: facilitar el descanso de las familias cuidadoras y garantizar alternativas de ocio adaptado para los participantes.

El programa se desarrollará a través de diez turnos de fin de semana distribuidos entre los meses de mayo y octubre. Se trata de estancias breves, pero diseñadas específicamente para ofrecer un entorno seguro, especializado y adaptado a las distintas necesidades de los usuarios.

El objetivo principal de esta iniciativa es claro: mejorar la calidad de vida tanto de las personas participantes como de sus familias. Tal y como detalla la institución provincial, se pretende "favorecer el descanso y bienestar de las familias" al tiempo que se promueve el ocio y la convivencia de personas con discapacidad, contribuyendo a su vez a la conciliación familiar.

Un espacio adaptado para el ocio inclusivo

Los campamentos se celebrarán en el complejo 'Piedra el Rey', en la capital de Toledo, y estarán organizados fuera del entorno escolar y familiar. Durante las estancias, los participantes podrán desarrollar actividades recreativas, educativas y también terapéuticas, siempre bajo supervisión profesional.

La convocatoria incluye 200 plazas distribuidas en diez turnos de fin de semana entre mayo y octubre

La convocatoria incluye 200 plazas distribuidas en diez turnos de fin de semana entre mayo y octubre / Diputación de Toledo

El planteamiento del programa no se limita al ocio entendido como entretenimiento. La propuesta incluye dinámicas orientadas a fomentar la autonomía personal, reforzar habilidades sociales y promover valores como la convivencia, el respeto o la solidaridad.

El vicepresidente de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, subrayó el papel clave de este tipo de programas, destacando que su finalidad es “estar al lado de las familias que realizan una labor diaria imprescindible”, ofreciéndoles un apoyo real que les permita descansar con la tranquilidad de que sus familiares están atendidos en un entorno adecuado.

Estos son los turnos de fin de semana

La convocatoria contempla un total de diez turnos de fin de semana que se celebrarán en distintas fechas entre mayo y octubre. En concreto, las estancias se desarrollarán:

  • 8, 9 y 10 de mayo
  • 5, 6 y 7 de junio
  • 7, 8 y 9 de agosto
  • 14, 15 y 16 de agosto
  • 21, 22 y 23 de agosto
  • 4, 5 y 6 de septiembre
  • 18, 19 y 20 de septiembre
  • 25, 26 y 27 de septiembre
  • 2, 3 y 4 de octubre
  • 9, 10 y 11 de octubre

Las plazas están dirigidas a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro de la provincia de Toledo que trabajen con personas con discapacidad o enfermedades raras, que serán las encargadas de gestionar la participación de los beneficiarios.

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En caso de no completarse las plazas, las asociaciones dispondrán de las vacantes para que puedan asistir hermanos de los participantes, a partir de los 8 años de edad.

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