¿Cómo vivía la corte en el Toledo medieval? Este hallazgo desvela los secretos más ocultos

Con más de dos mil años de historia, Toledo es una ciudad que no solo se recorre, también se excava. Bajos sus calles, entre muros y cimientos, se acumulan historias que han permanecido ocultas durante siglos. Algunas de ellas salen a la luz por azar, como ocurrió en 2018, cuando unas obras en pleno Casco Histórico destaparon un hallazgo clave para entender cómo vivía la corte de la Baja Edad Media.

Ese descubrimiento es hoy el eje de 'Lo que la ciudad esconde: imágenes de la corte medieval de Toledo', la exposición del Museo Arqueológico Nacional que reconstruye la vida cortesana a partir de restos materiales. Todo comenzó en una vivienda de la Bajada del Pozo Amargo, a pocos metros de la Catedral, donde aparecieron 35 tablas policromadas reutilizadas como parte del forjado. Colocadas boca abajo, quedaron protegidas durante siglos sin que nadie sospechara su valor.

Aparición de una de las tablas / Virginia Requejo López /Museo Arqueológico Nacional

Un hallazgo fortuito que permite comprender a la corte de la Castilla Medieval

Datadas entre los siglos XIII y XIV, en tiempos de los reinados de Alfonso X el Sabio o Sancho IV de Castilla -cuando la ciudad tenía un papel relevante dentro de la Corona de Castilla-, estas piezas formaban parte de un artesonado decorado vinculado a espacios de élite. A través de su estudio, los investigadores han podido profundizar en cuestiones como los gustos artísticos de la élite o la conexión de Toledo con otros centros culturales.

Pero más allá de su valor artístico, las muestras de la exposición permiten entender cómo funcionaba la corte. En ellas se representan escenas que remiten a tres grandes ámbitos: la vida cortesana, con figuras que reflejan jerarquía y estatus; el conocimiento, con libros, representaciones de filósofos o instrumentos científicos como el astrolabio; y el mundo caballeresco, ligado a la guerra y la representación del poder a través de la violencia y la defensa.

Escena cortesana / Junta de Comunidades de Castilla la Mancha /Museo Arqueológico Nacional

Lo que revelan es una corte integrada en la ciudad, donde lo político, lo religioso y lo cotidiano se mezclaban. Toledo no era solo escenario de grandes decisiones, al ser sede frecuente de la corte castellana, sino que también funcionaba como un punto de encuentro donde se cruzaban política, religión y cultura.

El hecho de que estas tablas fueran ocultadas sugiere un momento de cambio o abandono del edificio en el que se encontraban. Sin embargo, ese gesto las convirtió en una cápsula del tiempo que hoy permite acercarse, con una precisión poco habitual, a cómo era la vida en la corte medieval.

Para conocer más acerca de la exposición, tendrán lugar dos ponencias

Hoy, reunidas en el Museo Arqueológico Nacional junto a otros objetos, permiten algo poco habitual: acercarse no a los grandes nombres de la historia, sino a cómo se vivía realmente el poder. A cómo se vestía, qué se leía, qué se valoraba y cómo una ciudad como Toledo se convirtió en uno de los escenarios clave de la Castilla medieval.

Y más allá de la exposición -disponible hasta el próximo 10 de mayo- El Museo Arqueológico Nacional acogerá dos ponencias para conocer más detalladamente las principales hipótesis de sus investigadores.

Escena de batalla / Junta de Comunidades de Castilla la Mancha /Museo Arqueológico Nacional

La primera de ellas será el miércoles 22 de abril, en la que abordarán los principales retos para la conservación de estas piezas artísticas. Mientras que el 6 de mayo se tratará de explicar el contexto y los personajes que reflejan las propias tablas en la ponencia 'El universo visual del conjunto de las tablas policromadas medievales de la calle Bajada del Pozo Amargo, Toledo'.