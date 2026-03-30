Procesiones en Toledo hoy, Lunes Santo de la Semana Santa 2026: horarios y recorridos

La Semana Santa de Toledo alcanza uno de sus días grandes. Durante el Lunes Santo, recorrerá las calles de la ciudad la cofradía más multitudinaria de la capital regional, esperando que también sea una de las que más visitantes reúna. En concreto, serán dos las procesiones que realicen hoy su estación de penitencia.

Procesiones hoy en Toledo, Semana Santa Toledo 2026

Hoy, Lunes Santo, la Semana Santa de Toledo afronta su día grande con dos procesiones realizando su estación de penitencia, además de vivir uno de los traslados más importantes. La Cofradía del Cristo Nazareno Cautivo y del Santísimo Cristo de la Esperanza recorrerán las calles de la ciudad.

El Cristo del Cautivo, iniciativa de Quillo, es la que más hermanos cofrades tiene en sus registros, con más de 800. Su salida de la Catedral Primada de Toledo será a las 21:00 horas.

El recorrido profesional del Cautivo en este Lunes Santo será: Puerta Llana, Calle Cardenal Cisneros, Plaza del Ayuntamiento, Calle del Arco de Palacio, Calle Hombre de Palo, Cuatro Calles, Calle Comercio, Plaza de Zocodover, Cuesta de Carlos V, Plaza del Horno de los Bizcochos, Plaza de la Magdalena, Bajada del Corral de Don Diego, Calle Tornerías, Plaza Mayor, Calle Sixto Ramón Parro, Calle Cardenal Cisneros y finalizará volviendo a la Catedral Primada. Una de las procesiones más esperadas de la Semana Santa de Toledo.

Recorrido del Cristo del Cautivo de la Semana Santa de Toledo 2026 en el Lunes Santo / Semana Santa de Toledo

A las 23:30 horas de la noche, llegará el turno del Santísimo Cristo de la Esperanza. Su salida será en la Iglesia Parroquial de San Andrés.

Tras la salida de la Iglesia de San Andrés, el recorrido del Cristo de la Esperanza durante el Lunes Santo será: Plaza de San Andrés, Plaza de Santa Isabel, Calle de Santa Isabel, Plaza del Ayuntamiento, Calle del Arco de Palacio, Calle Trinidad, Plaza de El Salvador, Calle de Santa Úrsula, Travesía de Santa Úrsula, Calle Ciudad, Travesía de Santa Isabel, Plaza de Santa Isabel, Plaza de San Andrés y vuelve a entrar en su templo.

El recorrido del Cristo de la Esperanza de la Semana Santa de Toledo durante el Lunes Santo 2026 / Semana Santa de Toledo

Además, los vecinos de la ciudad también vivirán el traslado de la imagen del Santísimo Cristo de la Vega, a partir de las 19:00 horas de este Lunes Santo. Esta cofradía es una de las más queridas y esperadas de la Semana Santa de Toledo. El recorrido será: Paseo de la Basílica, Bajada de la Cava, Puerta del Cambrón, San Juan de los Reyes, Calle del Ángel, Santo Tome, Plaza del Salvador, Calle de la Trinidad, Arco de Palacio, Plaza del Ayuntamiento y entrada por la Puerta Llana.