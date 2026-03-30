La finca del siglo XVI que escogió Pedro Almodóvar para rodar 'La piel que habito': vistas a Toledo e impresionó a Andy Warhol 

Toledo es una ciudad llena de espacios irrepetibles, que ha sido escenario de grandes momentos. En el mundo de la cultura, también ha tenido cierto protagonismo, plató de rodajes para series, videoclips e, incluso, películas alabadas por público y crítica. Prueba de ello es que Pedro Almodóvar, noticia en los últimos días por el estreno de 'Amarga Navidad', escogió una de las fincas de la provincia para el rodaje de 'La piel que habito'.

La finca de Toledo que escogió Pedro Almodóvar para 'La piel que habito'

En 2011, Pedro Almodóvar estrena una de sus películas más recordadas, 'La piel que habito'. Cuenta la historia del doctor Robert Ledgard, interpretado por Antonio Banderas, vive en El Cigarral, una mansión en las afueras de Toledo donde tiene su laboratorio y quirófano personales. Allí mantiene cautiva a una joven, Elena Anaya, que intentó suicidarse cortándose las venas. La logra salvar, pero molesto por la fragilidad de la piel, empieza a experimentar con su cuerpo, motivado por un evento traumático de su vida.

Esa finca en la que vive el personaje de Antonio Banderas y encierra a la que interpreta Elena Anaya es se encuentra en Los Cigarrales, Toledo. Se trata de la Quinta de Mirabel, un cigarral situado en la zona suroeste de Toledo, en el paraje conocido como la Dehesa de Pozuela.

La Quinta de Mirabel fue la finca de Toledo en la que Pedro Almodóvar grabó 'La piel que habito' / La piel que habito

Un cigarral es una finca señorial de recreo típica de los alrededores de Toledo, que principalmente se sitúan cerca de la orilla sur del río Tajo. Normalmente, están compuestos por una casa de campo rodeada de huertos, jardines y olivos. Su estética suele ser rústica, con vistas a la ciudad.

En el caso del que escogió Pedro Almodóvar, la Quinta de Mirabel es uno de los más conocidos en la provincia de Toledo. Esta finca fue usada históricamente como lugar de recreo, descanso o veraneo y tiene sus orígenes en el siglo XVI. El arzobispo Gaspar de Quiroga mandó por entonces construir un conjunto arquitectónico que incluía casa de recreo, jardines y cultivos, aunque antes de eso pudo haber existido la ermita de Santa Colomba, posiblemente de época mozárabe.

Tras la muerte del Arzobispo Quiroga, la finca cayó en abandono y deterioro. Como la conocemos hoy, Quinta de Mirabel, fue gracias a la herencia de la Casa Ducal de Bailén, en 1862.

Antonio Banderas en la finca de Toledo que se rodó 'La piel que habito' / La piel que habito

Lo cierto es que este cigarral de Toledo impresiona porque en su construcción se aprecian detalles de distintas épocas. Por ejemplo, uno de los elementos más reconocibles y espectaculares es su Galería de paseo, en la planta baja, abierta a jardín, con arcos de medio punto y soportes por pilares cuadrados, bóvedas de arista. Otro punto fuerte es la capilla del cigarral, con su cúpula octogonal exteriormente rematada, además de los frescos de finales del siglo XVI en su interior, atribuibles al pintor toledano Blas de Prado.

Fue en 2008, cuando la finca de Toledo en la que Pedro Almodóvar rodó 'La piel que habito' fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento. Desde entonces, su uso ha sido de espacio para bodas, como la de Alejandra Rojas, o eventos.

Además de la película de Pedro Almodóvar, son muchos los rodajes que han tenido lugar en este espacio toledano. El más reciente fue el de la serie 'Sueños de libertad', como las instalaciones de la empresa Perfumerías La Reina, o 'Su majestad', de Prime Video. Incluso, Andy Warhol la visitó en los años 80 y expresó su sorpresa con la forma de los reflejos del agua.