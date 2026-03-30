La Catedral de Toledo se abre como nunca: llega 'Primada', la gran exposición por sus 800 años

La Catedral de Toledo ultima los preparativos de 'Primada', la exposición por los 800 años del templo que sorprenderá a los visitantes tanto por su contenido -gran parte de las 326 piezas expuestas nunca han sido mostradas- como por el continente, pues permitirá recorrer espacios de la catedral habitualmente cerrados a las visitas.

A poco menos de dos meses de la inauguración de la exposición, el coordinador de la misma y jefe del área de Cultural de la Fundación Impulsa, José Domingo Delgado, recorre en una entrevista con la Agencia EFE parte de los 2.000 metros cuadrados que ocupará la muestra, que estará abierta al público desde el 25 de mayo hasta el 14 de octubre y que se articula en dos partes fundamentales para "rendir homenaje al principal edificio de la ciudad".

La primera es la referida a la construcción de la catedral de Toledo, tiene el título de 'Primada de España' y recorre los siglos XIII, XIV y XV, mientras que la segunda abarca los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta el año 1800, y está dedicada a la Edad Moderna.

"Va a suponer una sorpresa para muchos, porque hay muchos visitantes que piensan que ya lo han visto todo en la catedral y yo estoy casi convencido de que se van a llevar muchas sorpresas", afirma José Domingo Delgado que destaca que los visitantes podrán incluso tener acceso "a la arquitectura más antigua de la catedral" y contemplar a pocos centímetros de distancia los arbotantes y las vidrieras del templo.

Más de 300 piezas, muchas restauradas para la exposición

En total, detalla, se podrán contemplar 326 obras de arte, tanto pintura como escultura y orfebrería, el 85 % de las cuales son fondos propios de la catedral, muchas de los cuales nunca antes habían sido expuestas por lo que va a ser "una sorpresa para los visitantes". Para ello, gran parte de las piezas han sido restauradas en un trabajo que se ha llevado a cabo dentro de la propia catedral, en espacios cerrados al público y que comenzaron a finales de 2023.

Entre las principales piezas que podrá contemplar el visitante, y aunque Delgado reconoce que es "difícil reseñar algunas de las más importantes" si bien "lógicamente destaca la Custodia", cita "por su rareza y porque no suelen verse agrupados" los 52 relicarios que se conservan en la catedral, con reliquias como un hueso de la mano de San Ildefonso, un fragmento del brazo de San Eugenio, un hueso de un brazo de Santa Lucía o una muela de Santa Teresa de Jesús.

También destaca las diez tablas que se conservan del primitivo retablo mayor de la catedral -que data de finales del siglo XIV-, los 19 óleos sobre cobre de Pietro del Pò que recrean escenas de la vida de la virgen y los 16 bocetos de Francisco Bayeu y Mariano Salvador Maella que dieron lugar a las pinturas del claustro.

Pinturas de Velázquez y el único Goya que se conserva en Castilla-La Mancha -y que habitualmente se puede contemplar en la sacristía de la catedral- también se podrán ver en esta exposición que no solo muestra arte sacro ya que incluye 19 retratos de reyes y una serie de bodegones.

Asimismo, detalla que dos de las piezas más antiguas nunca antes expuestas son una escultura del siglo XIII que representa a Moisés y una Anunciación del siglo XIV, que conserva parte de la policromía original.

Uno de los libros "más importantes de la Edad Media" en España: entradas ya a la venta

Y, además, la Biblia se San Luis, "uno de los libros más importantes de la Edad Media" en España, "una obra excepcional en tres volúmenes, con más de 6.000 miniaturas, que refleja lo mejor del miniaturismo europeo".

"Después de casi 3 años de trabajo, llega el momento de finalizar las labores que hemos hecho en este periodo y a dos meses vista, viene la última etapa de todos los trabajos", resume Delgado, que detalla que la muestra estará abierta desde el lunes 25 mayo hasta el 14 de octubre, de lunes a domingo de 10:00 a 18:30 horas.

Las entradas para esta exposición, organizada por la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada con la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha, el Arzobispado de Toledo y el Ayuntamiento de Toledo, ya están a la venta.